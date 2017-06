Cercetătorii de la Valahia au câştigat din nou cel mai mare eveniment anual din domeniul roboticii

Competiţia a fost dedicată roboticii de precizie la scară micrometrică şi a reunit universităţi şi centre de cercetare din întreaga lume.

Concursul a avut loc în perioada 26 mai – 2 iunie 2017, la Sands Expo and Convention Centre, Marina Bay Sands – Singapore şi a fost organizat în cadrul ICRA 2017 (International Conference Robotics and Automation - http://www.icra2017.org/), cel mai mare eveniment anual din domeniul roboticii, care a reunit aproximativ 3000 de participanţi din toata lumea. Manifestarea s-a desfăşurat sub egida institutului IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) şi a Societăţii de micro şi nanorobotică (RAS-MNRA).

Obiectivele acestui concurs de microrobotică au constat în dezvoltarea de soluţii inovative la scara mică, dedicate viitoarelor aplicaţii biomedicale şi nanotehnologiilor. Aplicaţiile vizează domeniul biomedical cum ar fi manipularea şi sortarea de celule, chirurgia minim invazivă sau asamblarea de structuri la scară micro şi nanometrică.

Echipa Universităţii ”Valahia” din Târgovişte a câştigat una din cele trei probe, reuşind astfel să-şi completeze portofoliul cu premiul “Microassembly Challenge“.

Echipa este fost formată din:

• Conf. dr. ing. Ioan Alexandru IVAN,

• Conf. dr. ing. Florin DRAGOMIR,

• CS. dr. Ioana Daniela DULAMĂ,

• ACS. drd. ing. Ion Valentin GURGU,

• ACS. drd. ing. Ioan Alin BUCURICĂ

• Masterand ing. Nicolae Gabriel RĂDULESCU

Echipa Universităţii ”Valahia” din Târgovişte

Echipa mai are în palmares Premiul I la proba “Showcase & Poster Session“ în 2015 la Seattle (Statele Unite ale Americii), Premiul I la probele “Autonomous Accuracy Challenge“ şi “Showcase & Poster Session“ în anul 2016 la Stockholm (Suedia).





Probele ediţiei de anul acesta au fost:

Prima probă – Autonomous Accuracy Challenge şi a constat în parcurgerea automată de traiectorii fără intervenţie umană, cu precizie ridicată, folosind tehnici de recunoaştere de imagini.

Deplasare autonomă

Proba a doua - Microassembly Challenge a constat în introducerea unor elemente triunghiulare pe un canal microfluidic (0.75 mm latime) şi asamblarea lor cât mai compact.





Asamblarea de microcomponente

Proba a treia – Showcase & Poster Session a constat în prezentarea sistemului şi a aplicaţiilor acestuia.

Sistemul microrobotic

Echipa Universităţii ”Valahia” din Târgovişte a concurat în finala competiţiei alături de echipele:

- Micro Robot Lab (King Mongkutţs University of Technology Thonburi, Thailand),

- NGS (University og Louisville, United States of America)

- NOMAD (C2N-CNRS, University Paris-Sud, France).

Întreaga activitate de cercetare (inclusiv deplasarea la Singapore) au fost susţinute prin proiectul: “Sistem microrobotic mobil pentru manipularea/sortarea de organisme unicelulare“, cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-1675, finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm apelaţi persoana de contact a echipei: Florin DRAGOMIR, Tel: +40 (0)763 631868, e-mail: drg_florin@yahoo.com.

Link Conferinţă ICRA 2017: http://www.icra2017.org/conference/robot-challenges

Videoclipul deplasării la Singapore: https://youtu.be/Gff8VD_lwLI

Website-ul proiectului: http://robocell.icstm.ro/