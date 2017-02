Cele mai bune 10 telefoane cu o caracteristică de ultimă oră

Locul 1 ASUS Z2 Poseidon - smartphone-ul pentru gameri

La sfârşitul lui 2016 au fost lansate pe piaţă mai multe telefoane cu 6 GB RAM, iar Asus nu putea lipsi din această listă, având în vedere că au fost primii care au venit cu tehnologia de 4 GB RAM.

ASUS Z2 Poseidon mai este dotat cu ecran de 6 inci (15 cm) Quad HD, un procesor Intel Processor (generaţie 2017), sistem de răcire cu aer, baterie Li-Po 6000 mAh, memeorie RAM 6 GB, memeorie internă 256 GB, sticlă Corning Gorilla 5, android 7.0, 4 difuzoare frontale, 16 MP cameră spate cu auto-focus laser şi bliţ Dual-LED Real Tone, camera frontala are 5 MP cu bliţ.

Locul 2 ASUS Z1 Titan

Titan arată puternic atât în interior, cât şi în exterior. Aşadar, are 6GB de RAM, 256GB ROM, un procesor 830 Snapdragon şi un ecran de 5,5 inci Super Amoled Quad HD. În plus, rulează Android 6.0 Marshmallow OS şi are o baterie de 3.500m mAh.

De asemenea, cameră principală are 16MP şi este ajutată de un bliţ cu LED dublu, iar camera secundară are 5MP.

Locul 3 Symetium

Symetium are un ecran OLED Full HD de 5.0 inci protejat de Gorilla Glass 4, un set de cip Qualcomm Snapdragon 820, baterie de 4.000 mAh Batt şi conectivitate 4G LTE.





Bineînţeles, are 6GB RAM, o memorie de până la 256GB ROM, o cameră de 24 mp şi una de 5 MP. Este rezistent la praf şi la apă.

Locul 4 ZTE Nubia X8

ZTE Nubia X8 propune pasionaţilor o combinaţie de chipset Qualcomm Snapdragon 823 (model aflat în stadiul de prototip), cu un display cu rezoluţie 4K, o memorie RAM de 6 GB şi o stocare internă de 128 GB sau chiar de 256 GB.

Are o cameră foto principală de 16 megapixeli şi una dedicată selfie-urilor de 8 megapixeli. Dimensiunea ecranului este de 6,44 inci.

Locul 5 Samsung Galaxy Note 6

Galaxy Note 6 are un ecran de 5,7” bazat pe tehnologia Super-AMOLED şi va păstra rezoluţia QHD (2560 x 1440 pixeli). La interior am putea găsi acelaşi chipset Exynos 8890 Octa care a debutat pe Samsung Galaxy S7, însă anumite regiuni vor primi varianta bazată pe soluţia Snapdragon 820 de la Qualcomm.





Camera foto principală de 12 megapixeli şi cea frontală de 5 megapixeli rămân neschimbate de la seria Galaxy S7.

Locul 6 Lenovo ZUK Z2 Pro

Lenovo ZUK Z2 Pro aduce şi el o memorie RAM de 6 GB.





De asemenea, are un display Super AMOLED de 5.2 inci cu rezoluţie FullHD, 64 / 128 GB spaţiu de stocare, cameră foto de 13 megapixeli, construcţie metalică, 10 senzori diferiţi (pentru amprentă, măsurarea pulsului, a radiaţiilor ultraviolete, a nivelului de oxigen din sânge etc.) şi un acumulator de 3.100 mAh cu Quick Charge 3.0.

Locul 7 Vernee Apollo

Producător chinez îşi doreşte să intre puternic pe nişa telefoanelor inteligente. Smartphone-ul iese în evidenţă prin 6 GB RAM, 128 GB spaţiu de stocare, procesor octa-core MediaTek Helio X20 şi o camera foto de 21 megapixeli cu senzor IMX230.





La capitolul design acest aduce foarte mult cu Huawei Mate 8, iar construcţia sa va fi 100% metalică.

Locul 8 Vivo Xplay 5 Elite

Au fost confirmate cele două versiuni: Standard Edition cu 4 GB RAM şi Qualcomm Snapdragon 652 şi Ultimate Edition cu 6 GB RAM şi Qualcomm Snapdragon 820.

Vivo XPlay 5 utilizează un display Samsung de tip Super AMOLED cu margini curbate, o cameră foto de 16 megapixeli cu autofocus cu detecţie de fază, senzor de amprentă cu un timp de răspuns de 0.4 secunde, tehnologie audio Hi-Fi 3.0, amplificatoare audio ES9028 DAC şi OPA1612, baterie de 3.600 mAh cu tehnologia Quick Charge şi Android 6.0 Marshmallow.

Locul 9 LeEco Le Max 2

LeEco Le Max 2 este unul dintre cele mai puternice telefoane inteligente la ora actuală.





Utilizează procesorul Qualcomm Snapdragon 820 de tip quad-core, 6 GB RAM, 64 GB spaţiu de stocare, un display de 5.7 inci cu rezoluţie QHD, cameră foto de 21 megapixeli cu senzor Sony IMX230, senzor de amprentă cu tehnologie Ultrasonic şi Android 6.0 Marshmallow.

Locul 10 Oukitel K6000 Premium

Acest telefon va satisface şi cele mai exigente cerinţe: hardware puternic, display nici prea mare, nici prea mic, autonomie de 2-3 zile, cameră foto cu senzor Sony, spaţiu de stocare suficient şi conectivitate 4G dual-sim. Oukitel K6000 Premium rulează Android 5.1 Lollipop, dar va trece în foarte scurt timp şi la Android 6.0 Marshmallow.





Are un display AMOLED de 5.5 inch cu rezoluţie QHD (2560 x 1440 pixeli), procesor deca-core MediaTek Helio X20 pe 64 biţi, cameră foto de 21 Megapixeli cu senzor Sony IMX230, autofocus rapid la 0.15 secunde, flash LED, filmează la rezoluţie 4k şi cameră frontală de 8 Megapixeli cu senzor Sony IMX219 şi are o baterie de 6.000 mAh.

Topul a fost alcătuit de pricepony.com.