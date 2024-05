Investiții record în spitalele din Moldova

De mai bine de 15 ani se vorbește despre construcția unor spitale regionale, unul dintre ele fiind la Iași. În sfârșit, acest spital devine realitate după ce PSD a direcționat resurse semnificative către îmbunătățirea infrastructurii sanitare din zona Moldovei, o regiune care a suferit mult timp din cauza subfinanțării și a lipsei de echipamente moderne. Aceste investiții sunt parte a unei strategii mai ample de modernizare a sistemului de sănătate din România, cu scopul de a oferi servicii medicale de calitate superioară și accesibile pentru toți cetățenii.

”Sunt prim-ministrul Guvernului României, Guvern care a alocat pentru Moldova cei mai mulţi bani din istoria post-decembristă pentru dezvoltare. Este regiunea care primeşte cei mai mulţi bani. A fost cea mai mare greşeală făcută timp de 30 de ani, pentru că românii au plecat din Suceava, din zonele cele mai sărace”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, în cadrul unei emisiuni televizate.

Anul acesta au început lucrările la Spitalul Regional din Iași, o unitate spitalicească care va avea 850 de paturi, din care 101 de terapie intensivă, 20 de săli de operații și peste 70 de cabinete de ambulatoriu. Spitalul își va desfășura activitatea într-o clădire pe 9 niveluri, având peste 200.000 mp, cu un cost de peste 367 milioane de euro.

”După 15 ani, în sfârșit, chiar dacă avem și machete, și panouri, în schimb avem de această dată și un șantier în lucru în spate. După 15 ani, în sfârșit, s-au pornit cele trei spitale regionale. A fost o muncă de echipă și a agenției ANDIS, a domnului director și a Ministerului Sănătății și am reușit totuși să deblocăm, din punctul meu de vedere, cele mai importante investiții din domeniul sănătății, cele trei spitale regionale, acesta de la Iași, cel de la Cluj și cel de la Craiova”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la Iași.

Deși este un obiectiv important, deoarece spitalul regional va deservi pentru toate județele din regiunea Moldovei, este important de menționat că investiții în unități spitalicești se fac și în celelalte județe din regiune precum Bacău, Neamț sau Vrancea.

”Această construcție de care vor beneficia cele opt județe din Moldova, pentru că un spital regional de urgență oferă servicii de înaltă calitate pacienților dintr-o regiune, de asta se și numește așa, reprezintă un semn de interes și de respect pentru dezvoltarea serviciilor medicale în această regiune a țării, iar ceea ce am făcut noi în ultimii 2 ani-2 ani și jumătate a fost să încercăm să reducem decalajele în ceea ce privește accesul la servicii medicale de bună calitate, iar, în mod evident, zona Moldovei a fost vitregită, dacă vreți, în trecut. Acum, situația s-a schimbat radical, a fost săptămâna trecută la Vaslui, la Bârlad, am fost în județul Bacău, am fost în multe alte județe din vestul țării și lucrurile se schimbă cu repeziciune”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, la Iași.

Spitalele din Moldova, o prioritate a guvernării PSD

Investițiile în spitalele din zona Moldovei au un impact semnificativ asupra calității serviciilor medicale și asupra accesibilității acestora. Pacienții vor putea beneficia de condiții mai bune de tratament și de echipamente moderne care permit diagnosticarea și tratarea promptă a afecțiunilor. În plus, personalul medical are la dispoziție instrumentele necesare pentru a-și desfășura activitatea în condiții optime.

Tocmai de aceea, PSD a pus ca prioritate investițiile din sănătate. La Bacău încep lucrările la noul pavilion care va fi integrat în Spitalul Județean Bacău. Investiția este de 58 de milioane de euro, bani din PNRR, și ar trebui finalizată până în 2026. Noul pavilion va deservi 209 paturi pentru 11 specializări. Spitalul va avea o secție pentru mari arși de 30 de locuri.

Tot cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență se construiește și în județul Neamț. Noul spital va avea trei clădiri și peste 420 de paturi. În acest moment proiectul se află în procedura de licitație. Valoarea totală a acestei investiții este de aproximativ 1,7 miliarde lei. În județul Neamț se lucrează deja și la Spitalul de recuperare medicală și paliație „PRECISTA” din Roman, unde urmează să fie 136 de paturi pentru pacienți cu boli cronice, paliație si recuperare neuromotorie și cardiologică. 15% din pacienții acestui spital sunt persoane vulnerabile, persoanele vârstnice, singure sau cu venituri foarte mici, persoane care nu beneficiază de decontare prin CAS. Proiectul în valoare de 175 de milioane de lei este finanțat de Guvern și de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Cel mai mare spital din județul Vrancea, Spitalul Județean de Urgență Focșani, cu o capacitate de 728 de paturi în cele 13 secții. La începutul lunii aprilie, secția ATI a spitalului a intrat într-un proces de reabilitare, costurile fiind de 300.000 lei.

Prin investițiile realizate în infrastructura sanitară din Moldova, Partidul Social Democrat a demonstrat un angajament ferm pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor din această regiune. Proiectele ambițioase și strategia de finanțare diversificată sunt esențiale pentru dezvoltarea unui sistem de sănătate robust și eficient, capabil să răspundă nevoilor unei populații în continuă creștere.