Ambasadorul Bosniei şi Herţegovinei, plimbat pe la Complexul Turistic de Nataţie din Târgovişte

Totodată, s-a discutat şi despre posibilitatea înfrăţirii municipiului reşedinţă de judeţ şi nu numai cu oraşe din Bosnia şi Herţegovina. Din 2015, de când a venit în ţara noastră, ambasadorul Bosniei şi Herţegovinei a efectuat numeroase vizite în judeţele şi oraşele româneşti pentru a identifica puncte în comun şi oportunităţi de colaborare între cele două state.

„Discuţiile pe care le-am avut cu Excelenţa Sa au ţinut de zona unei colaborări în domeniul economic şi de asemenea de posibilitatea înfrăţirii între municipiul Târgovişte şi oraşe din Bosnia şi Herţegovina. În septembrie anul trecut a fost acceptată cererea Bosniei şi Herţegovinei de aderare la Uniunea Europeană, urmând ca din acel moment să înceapă demersurile de negociere până la aderarea efectivă, am discutat cu dl ambasador şi a spus că sunt condiţii deosebit de stricte pe care Uniunea Europeană le impune, dar noi cunoaştem acest lucru. Excelenţa Sa a mai menţionat că, în momentul în care a venit în România, şi-a schimbat total percepţia despre ţara noastră, a fost foarte plăcut impresionat de realităţile din România, spre deosebire de percepţia care exista de la distanţă”, a declarat primarul municipiului Târgovişte, Cristian Stan.

În urma vizitei, Excelenţa Sa a spus că va pune bazele dezvoltării unor relaţii de colaborare între municipiul Târgovişte, între comunitatea de afaceri din municipiul Târgovişte, din judeţul Dâmboviţa şi oraşe şi oameni de afaceri din Bosnia şi Herţegovina.

"o să găsim şi mai multe posibilităţi şi vom descoperi şi alte oportunităţi"