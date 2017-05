Poveşti de succes ale unor oameni greu încercaţi de soartă: viaţa fără mâini şi picioare

Australianul Nicholas James Vujicic, în vârstă de 35 de ani, este unul dintre cei mai apreciaţi mentori motivaţionali din lume. El le explică semenilor despre cum este să trăieşti cu dizabilităţi. Toate acestea pentru că tânărul s-a născut cu o afecţiune foarte rară şi anume sindromul Tetra – Amelia.

Afecţiunea este caracterizată prin absenţa mâinilor şi picioarelor. Chiar dacă a avut parte o copilărie nefericită, tânărul australian a reuşit să-şi depăşească condiţia şi să le vorbească tuturor oamenilor despre speranţă, găsirea sensului în viaţă, învăţându-i totodată pe semenii săi cum să trăiască cu infirmităţi.

„Viaţa merită trăită!”

Este mesajul pe care Nick îl transmite tuturor oamenilor care participă la dezbaterile pe care le organizează. În ciuda problemelor medicale cu care s-a născut, australianul încearcă să aibă o viaţă normală.





Ajutându-se de un mic picior, pe care îl are sub şoldul stâng, poate să tasteze la calculator, să prindă diverse obiecte şi chiar să lovească o minge de fotbal. Mai mult, acesta înoată destul de des şi face salturi cu paraşuta. A străbătut peste 50 de ţări din lume, reuşind chiar să-şi întemeieze o familie. Alături de soţia sa Kane are doi copii perfect sănătoşi.





„Este o minciună să crezi că nu eşti bun de nimic. Este o minciună să crezi că nimic nu merită”, acesta este unul dintre zecile de mesaje motivaţionale cu care australianul îi motivează pe oamenii care vin să-i asculte dezbaterile.