Cine este soțul Elenei Lasconi. Coincidența uluitoare de nume cu Călin Georgescu

Candidata USR la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi, are în față o luptă strânsă cu Călin Georgescu, candidatul independent plasat de votul românilor pe primul loc la scrutinul de pe 24 noiembrie. Puțini știu însă coincidența amuzantă din jurul celor doi candidați trimiși în turul doi.

Elena Lasconi, confirmată pentru turul doi al prezidențialelor, în cursă cu candidatul independent Călin Georgescu, este căsătorită religios cu Cătălin Georgescu, fost avocat.

Partenerul de viață al șefei USR a renunțat la avocatură în 2019, când s-a angajat consilier al USR în Parlament. „Zeci de legi le-a întors înapoi Cătălin, pentru că este foarte bun în ce face și își petrece și foarte mult timp la serviciu”, spunea Elena Lasconi despre soțul său, potrivit ProTV.

Lasconi s-a căsătorit prima dată la doar 18 ani, însă a divorțat patru ani mai târziu de tatăl fiicei sale, Oana Lasconi. L-a cunoscut pe actualul său partener mult mai târziu. „La momentul British Council. Pe străduța pe care parcam când mergeam la cursuri se afla o biserică. Am intrat acolo și m-am rugat: «Doamne, dacă tu vrei să am un bărbat și e pe drumul tău, scoate-mi-l în cale. Dacă nu, nu». Și a apărut Cătălin în viața mea. (râde) A vrut bunul Dumnezeu și ne-am lipit. Îmi pare rău că nu am mai făcut un copil”, a spus Elena Lasconi pentru Life.ro.

Pentru că s-a căsătorit doar la mânăstire, Elena Lasconi și-a păstrat numele. În caz contrar actuala cursă prezidențială ar fi putut avea rezultate neașteptate. Coincidența este mai stranie însă, în contextul în care doar două litere diferențiază numele partenerului său de viață de cel al contracandidatului său în cursa finală pentru fotoliul de la Cotroceni.