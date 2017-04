Eleva care a câştigat premiul I la cel mai cunoscut festival de încondeiat ouă, după ce a exersat doar două săptămâni. Mama a părăsit-o, o creşte o mătuşă

Fata de 12 ani, Adriana Georgiana Năstasie, este elevă la Şcoala Gimnazială din Balş, judeţul Olt, iar de meşteşugul încondeierii ouălor s-a apucat cu nici o lună în urmă. „A avut nu mai puţin de un an, ci doar două săptămâni la dispoziţie, să exerseze. Adevărul este însă că are talent la desen şi pare să-i placă, a învăţat foarte repede“, spune profesoara ei, Daniela Voicu, cea care, alături de elevă, de profesorul Petre Ciobanu şi de consilierul din cadrul Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt, Valeru Ciurea, au format delegaţia Oltului. Georgiana a avut de apărat o reputaţie de câştigători, alţi elevi ai celor doi profesori câştigând de asemenea la ediţiile trecute premii preţioase la concursul care a numărat zeci de tineri participanţi, din şapte judeţe.

„N-am crezut că există ceva mai frumos decât ce am văzut acolo“

Georgiana povesteşte că s-a apucat de încondeiatul ouălor din curiozitate. „Doamna profesoară îmi este şi vecină, m-a întrebat dacă vreau să-ncerc şi am spus că de ce nu. Dar îmi place enorm, vreau să fac asta de-acum. Colegii se uită mai ciudat la mine, îmi spun că nu prea este o îndeletnicire la modă, dar mie nu-mi pasă, nu-i aud. Aş vrea să merg să fac demonstraţii în faţa altor elevi. La festival a fost impresionant. N-am crezut că există ceva mai frumos decât ce am văzut acolo şi nicidecum nu mă aşteptam să câştig eu, dar se pare că modelul nostru tradiţional, peştele, le-a plăcut“, spune Georgiana, copleşită de succesul venit pe neaşteptate.

În timpul scurt avut la dispoziţie pentru a exersa a reuşit să înveţe un singur model, peştele, însă s-a dovedit o alegere potrivită, pentru că membrii juriului au fost cuceriţi. „Georgiana are un talent deosebit la desen. La început nu stăpânea foarte bine tehnica, pentru că ceara trebuie aplicată repede, aşa că desena mai întâi modelul. Dar a învăţat foarte-foarte repede. Sper să-şi menţină interesul, pentru că se pierd repede. De fata care anul trecut a câştigat tot premiul I n-am mai dat, a renunţat“, spune profesoara Daniela Voicu.



Mama a părăsit-o la trei săptămâni de viaţă

Copila care a adus premiul I, din nou, în judeţ, a avut, însă, parte şi de experienţe mai puţin plăcute. Mama biologică a părăsit-o la scurt timp de la naştere, iar cea căreia îi spune, cu toată dragostea, mamă, este de fapt o mătuşă. „Maică-sa a lăsat-o la trei săptămâni şi a mai venit o data, cu o pungă de chips-uri la 1 leu şi o sticlă de suc ieftin. Nu pot să vă spun ce fel de copil este, cât de ascultătoare, are note bune la şcoală, nu pleacă nicăieri până nu cere voie, în oraş nu merge niciodată fără mine.“, spune Anişoara, sora bunicei paterne a Georgianei. „Eu am crescut-o, pentru că la acel moment nu lucram, tatăl ei lucra, n-a putut să-şi lase serviciul, la fel şi bunica. Dar nu-mi văd viaţa fără ea, vă daţi seama, e răsfăţata familiei, când vin şi copiii mei cei mari acasă, care sunt la Timişoara…“, spune mătuşa. Tatăl fetei s-a stabilit de asemenea la Timişoara, locul unde copila îşi petrece vacanţele şi unde ar fi trebuit să plece din toamnă.

„Aşa stabilisem, să merg la Timişoara, mai am o soră mai mica şi aş fi vrut să pot să ajut, să o duc la şcoală… Dar când tata a auzit de noua mea pasiune şi de premiu am stabilit să mai rămân, probabil până la liceu. Nu ştiu, sincer nu m-am gândit la ce profil voi merge, ştiu că ce fac acum îmi place mult şi aş vrea să pot să merg la demonstraţii“, spune Georgiana, care povesteşte, în treacăt, şi scurta conversaţie cu mama care i-a dat viaţă. S-au împrietenit pe Facebook, iar femeia, descoperind că e fata pe care a părăsit-o, a încercat s-o convingă să se apropie. „I-am spus, într-adevăr, că mama mea este cea care m-a crescut şi m-a blocat pe Facebook, cam asta a fost“, rezumă fata. Nu ştie clar spre ce se va îndrepta în continuare, cert este că premiul şi cuvintele profesoarei au convins-o că are talent şi că, într-un fel sau altul, va trebui să-l cultive.

„Mi-aş dori o clasă, dar copiii abandonează repede“

Profesoara ei, pe de altă parte, trăieşte pe undeva dezamăgirea că tinerii se apropie din ce în ce mai puţin de tradiţii, rar întâlneşte copii care să se îndrăgostească de meşteşug. „Eu am fost prima fată care a practicat meşteşugul în judeţ, pentru că încondeiatul era privit ca o îndeletnicire practicată de bărbaţi. Am învăţat de la bunicul meu, de fapt mai mult am furat, pentru că nu-i plăcea să mă vadă cu condeiul în mână. Când pleca la muncă îi luam condeiul şi cana cu ceară şi făceam ce văzusem la el. Eu voi face asta toată viaţa, lucrurile pentru mine sunt clare, însă este greu să găseşti copii pasionaţi şi să-I convingi să rămână. Fac asta, unii, până pleacă la liceu, după care nu li se mai pare interesant. Mi-aş dori, bineînţeles, să găsesc atât de mulţi copii interesaţi încât să fac o clasă, dar sunt mai multe lucruri în discuţie aici. Oricum, la acest concurs trebuie să duci în fiecare an alt copil, nu poţi să mergi cu acelaşi elev care a luat premiul I, ce-ar mai putea să ia!“, mai spune profesoara Georgianei, Daniela Voicu.





Meşterii şi ucenica, după premiere

„Pentru mine acest premiu nu este o surpriză, chiar dacă eleva nu a avut mult timp la dispoziţie. Cred că au talentul în genă, nu întâmplător elevii de aici, unde tradiţional s-a practicat meşteşugul, câştigă premii şi nu se întâmplă, să spunem, la Corbu. La fel, cojocari vor fi la Vădastra şi Vădăstriţa, unde oamenii din acea zonă cu asta s-au ocupat“, a declarat Valeru Ciurea, cel care are grijă ca meşterii care cu adevărat păstrează tradiţia să-şi expună talentul la manifestările de gen din ţară.

