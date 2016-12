Directori noi în şcoli. Şefa IŞJ Olt: „Am democratizat foarte mult conducerile unităţilor de învăţământ“. Ce au decis profesorii în cancelarie

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a aprobat în urma şedinţei Consiliului de Administraţie numirea unor noi directori în şcolile pentru care fie nu au existat concurenţi pentru postul de director/director adjunct, fie aceştia nu au promovat concursul. Din totalul celor 169 posturi de director „plin“ şi 38 de director-adjunct s-au ocupat, în urma concursului care a început în 2 octombrie 2016, 97 posturi de director şi 17 de adjunct. Pentru celelalte posturi profesorii din fiecare şcoală au fost consultaţi pentru a se stabili cine va conduce, prin detaşare până la organizarea unui nou concurs, unitatea de învăţământ.

Au fost situaţii, a precizat inspectorul şcolar general al IŞJ Olt, prof. Felicia Man, în care s-au ales profesori care nu figurează în Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional, acolo unde niciun profesor din şcoală nu figurează în acest for, la fel cum au fost situaţii în care s-a optat pentru un profesor membru în CNEME, deşi un alt coleg din cancelarie, dar fără calitatea de expert în management, a întrunit mai multe voturi din partea colegilor. „Am avut situaţii de tot felul. Au fost şcoli în care s-au organizat chiar mai multe şedinţe ale Consiliului Profesoral, pentru că nu s-au pus de acord, a fost nevoie, în alte situaţii, să intervenim pentru că nu s-a respactat întocmai metodologia“, a adăugat Man. „Am avut şcoli în care nu s-a prezentat nimeni la concurs, iar profesorii au optat pentru menţinerea în funcţie a directorului actual. Nu am putut să facem asta, pentru că prevederile metodologiei sunt altele. Acolo a trebuit să aleagă pe altcineva. Vreau să ştiţi că cei mai mulţi directori au fost votaţi. Am democratizat foarte mult conducerile unităţilor de învăţământ“, a mai precizat şefa IŞJ.

Vechi directori repuşi în funcţii

În foarte multe cazuri cei care vor ocupa cu detaşare posturile de director au mai făcut-o şi în trecut. Printre şcolile în care vor fi numiţi directori fără concurs se numără: Clubul Sportiv Şcolar (CSS) Slatina – Marius Popa, Şcoala Gimnazială „Vlaicu Vodă“ Slatina – Reli Monica Trăistaru, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga“ Slatina – Raluca Urziceanu, Colegiul Naţional Agricol „Carol I“ Slatina – Mariana Camelia Neacşu, Centrul Judeţean de Asistenţă şi Resurse Educaţionale (CJRAE) Olt – Nineta Andronie, Colegiul Tehnic Balş – Ioana Stoiculescu, Şcoala Gimnazială Studina – Mihaela Maria Buicin, Şcoala Gimnazială Cârlogani – Olimpia Drăghici, Colegiul Tehnic „Matei Basarab“ Caracal – Marina Samiee etc.

Posturile/catedrele/orele rămase vacante în urma numirii noilor directori vor putea fi solicitate în şedinţă publică, programată pentru 5 ianuarie 2017, în sala de şedinţe a IJL Olt.

Deşi la bursa zvonurilor se vehiculează că în februarie-martie 2017 s-ar putea organiza un nou concurs pentru şefia unităţilor şcolare, inspectorul şcolar-general Felicia Man este de părere că termenul ar fi prea scurt, din teritoriu fiind înaintate mai multe solicitări de amendare a metodologiei după care a fost organizat în această toamnă concursul şi chiar mai multe acţiuni în instanţă ale celor care au trecut prin concurs şi contestă legislaţia sau ale celor care nu s-au putut prezenta la acest concurs din pricina anumitor prevederi.

Profesorii nu dau năvală să ocupe posturile de director. 207 posturi şi 221 candidaţi, dar destule şcoli fără candidat