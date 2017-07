VIDEO Un angajat al pieţelor îşi dă jos pantalonii şi devine violent: „mă apuc de tine de îţi dau nişte bătute!“

Incidentul a avut loc în jurul orei 08:00, a zilei de duminică, în Târgul Obor, spaţiu comercial în care săptămânal sunt aduse spre vânzare sute de maşini rulate. Târgul este administrat de SC Pieţe Sibiu SA, societate aflată în subordinea Consiliului local Sibiu.

Bărbatul care a fost agresat a intrat în târg cu scopul de a-şi vinde maşina proprie. „Am plătit tichetul şi am încercat să găsesc un loc. Cum erau formate mai multe coloane de maşini, am văzut că pe coloana a doua era un loc liber la începutul acesteia. Acest loc se afla la aproximativ 50 – 60 de metri de poarta de la intrare şi am oprit acolo. După aproximativ 20 de minute, a venit un domn în vestă reflectorizantă şi a început să strige să mă mut. Am întrebat respectuos de ce vine acum să mă mut şi de ce nu a venit când am parcat, întrucât angajaţii Târgului au văzut unde am oprit“, povesteşte, pentru „Adevărul“, Remus Novac, sibianul agresat mai apoi.

Cel care devine violent este, însă, următorul personaj al scenei, tot un angajat al societăţii Pieţe Sibiu SA. „Acel om a plecat şi a venit domnul din imagine, care a început să dea cu pumnul în maşină şi să urle la mine să plec. Atunci am scos telefonul şi continuarea o vedeţi în filmuleţ. M-am mutat în altă parte, căci după cum aţi auzit m-a ameninţat. Oricum, m-a lovit în barbă şi a aruncat şi telefonul pe jos“, mai descrie Remus Novac.

„Stai că-mi dau jos pantalonii“

În imaginile surprinse de Remus Novac, se poate vedea cum angajatul societăţii este, în acelaşi timp, şi vulgar şi agresiv: îşi dă jos pantalonii pentru a fi fotografiat, după care devine violent şi rosteşte tot felul de ameninţări. „Dă-i drumul de aici… dă-i drumul… Stăi că-mi dau pantalonii jos să-mi faci poză. Stai aşa că-ţi arăt c…l, să-mi faci poză. Hai!“, sunt printre primele cuvinte ale angajatului SC Pieţe Sibiu SA, atunci când vede că este filmat. Mai apoi, respectiva persoană devine tot mai violentă în limbaj şi comportament. „Tu crezi că mie mi-i de poza ta? Dă-i drumul de aici, mă, n-auzi?“, se apropie angajatul Pieţe Sibiu SA de maşina sibianului agresat, care a arătat, calm, că va părăsi locul. Angajatul nu a mai avut, însă, răbdare şi, prin geamul întredeschis, a lovit în telefon şi, în acelaşi timp, a lovit şi faţa celui care filma. „Dă-i, mă, drumul de aici cu telefonul tău cu tot… dă-i drumul… dă-i drumul că mă inervez pe urmă, de nu mă apuc de tine de îţi dau nişte bătute de sari ca mingea… dă-i drumul, mă, n-auzi!“, mai urlă angajatul în timp ce sibianul agresat îşi recuperează telefonul de pe podeaua maşinii.





Remus Novac spune că l-a reclamat pe angajatul recalcitrant al Pieţelor la Poliţie, iar în cursul zilei de luni s-a prezentat la medicul de specialitate, pentru a obţine un certificat medico-legal.

Riscă desfacerea contractului de muncă

Doru Birţ, directorul general al SC Pieţe Sibiu SA, a declarat pentru „Adevărul“ că a convocat comisia de disciplină luni dimineaţa, după ce în cursul zilei de duminică au fost difuzate imaginile cu angajatul recalcitrant.

„A fost demarată cercetarea disciplinară şi vor fi luate măsurile care se impun. Indiferent ce s-a întâmplat, nu a fost deloc normală reacţia lui. În mod clar vor fi luate măsuri, în faţa comisiei de disciplină a fost chemată inclusiv conducerea pieţei, căci nu trebuia să se ajungă la aşa ceva. Nu mă voi antepronunţa, aşteptăm concluziile comisiei“, a declarat Doru Birţ.

Angajatul care a lovit un bărbat care ar fi parcat pe un loc care nu convenea celor din Târgul Obor a povestit colegilor săi că a fost provocat să reacţioneze astfel. Bărbatul care riscă acum desfacerea contractului de muncă mai avea câteva luni până să se pensioneze.