PNL a recrutat un reputat chirurg sibian

„Cooptarea reputatulului chirurg Victor Costache în PNL a fost anunţată printr-un comunicat trimis de oficialii partidului. Domnul doctor Victor Costache a decis să se implice alături de PNL! Este aici probabil fiindcă are încredere în noi, probabil fiindcă apreciază lucrurile pe care le facem în Sibiu şi în ţară. Domnul doctor Costache este însă, mai cu seamă, alături de noi fiindcă are încredere in ceea ce politica românească poate să devină: mai mulţi oameni buni şi implicaţi strâng rândurile pentru a urmări şi răspunde interesului public”, se menţionează în comunicatul dat publicităţii de PNL.

Victor Costache (44 de ani) a absolvit în 1998 Universitatea de Medicină „Gr. T. Popa“ din Iaşi. Între 2001 şi 2003 a fost medic rezident în cadrul Spitalului Universitar din Toulouse, Franţa, iar ulterior, între 2004 şi 2008, a a fost angajatul Spitalului Universitar din Grenoble (Franţa). În 2009 a obţinut titlul de doctor în medicină, iar între 2008 şi 2010 a fost şef de lucrări la Universitatea din Grenoble şi a mai fost angajat timp de un an la Institutul Inimii din Quebec.

S-a supraspecializat în transplantul cardiac şi pulmonar. De-a lungul timpului, a mai fost angajatul unor clinici din Franţa, Marea Britanie, Canada şi Danemarca, Din iunie 2013 a revenit în ţară şi este şeful secţiei de Chirurgie Cardiovasculară şi Toracică în cadrul Clinicii Polisano, din Sibiu.