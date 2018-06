Mai puţin de o treime din şcoli sunt dotate cu pază. „În organigramă nu există funcţia de paznic sau portar”

În primăvara ce a trecut în presă au apărut o serie de ştiri despre cum doi elevi dintr-o şcoală din Piteşti au fost filmaţi în timp ce jucau fotbal pe clădirea instituţiei. Ulterior, în satul Ighişul Nou din judeţul Sibiu a avut loc un incident în care un bărbat a intrat într-o clasă pentru a biciui două fete . Ambele evenimente ne-au făcut să ne întrebăm cum stau instituţiile de învăţământ la capitolul asigurării cu pază, de aceea am solicitat câteva date de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu. Aflăm că, potrivit datelor din ultimul an, din numărul total de 177 de unităţi de învăţământ din judeţ (122 în mediul urban şi 55 în mediul rural) doar 47 sunt asigurate cu pază. Niciuna dintre ele însă nu are pază proprie. Majoritatea şcolilor – 133 (şi aici sunt incluse instituţiile ca entităţi aparte, dar şi clădirile pe care le administrează) – nu au niciun fel de pază. În răspunsul său, Inspectoratul Şcolar Judeţean a precizat că până în prezent nu ar fi fost înregistrate „evenimente neplăcute” ca cel din Ighişul Nou.

Dintre instituţiile care au pază, 44 sunt în mediul urban, dintre care cinci sunt private. Situaţia din sate este evidentă: doar două instituţii din 55 sunt asigurate cu pază – Liceul Tehnologic „Valerian Stănescu” din Târnava şi Şcoala Gimnazială „M. Basarab” din Turnu Roşu, acestea având şi planuri de pază. Restul instituţiilor fie nu au niciun fel de pază, fie au doar sistem de supraveghere video.

Unii directori de şcoli din mediul rural ne-au confirmat că siguranţa elevilor stă la cheremul camerelor de luat vederi care înregistrează eventuale abuzuri sau situaţii neplăcute. În altele, de pază se ocupă profesorii de serviciu, îngrijitoarele sau însuşi elevii de serviciu.

Director Şcolii gimnaziale „Andrei Şaguna” din Şura Mare, Adrian-Dumitru Lungoci, ne-a spus că instituţia pe care o conduce are sistem de alarmă, camere de supraveghere, iar pe timpul cursurilor o persoană se asigură că poarta este închisă. „Ştiu că după lăsarea serii Şura are şi un fel de patrulă care, atunci când face turul, are în vedere şi şcoala, şi grădiniţa. Noi avem camere de luat vederi în interiorul şi în exteriorul tuturor clădirilor”, a spus Lungoci.

Şcolile din Săcel, Amnaş, Mag, Sibiel, Vale, Blăjel, Roşia, Merghindeal, Boarta sau Şeica Mare etc. nu au asigurată paza şcolii nici de către un angajat al instituţiei, nici prin intermediul unei firme de pază. Pe lângă acestea, o serie de instituţii de învăţământ primar sau gimnazial din satele judeţului Sibiu încearcă să nu devină gazde ale conflictelor nepălcute, urmărind activităţile şcolii prin intermediul camerelor de supraveghere, numind un profesor de serviciu sau lăsând programul de studii în atenţia îngrijitoarelor. Printre acestea se numără şcolile gimnaziale din Altina, Şeica Mică, Vurpăr, Nocrich, Hosman sau Cârţa.

Directoarea Şcolii gimnaziale din Cârţa, Iuliana Turi, spune că instituţia nu dispune de pază proprie şi nici de pază mixtă. „Paza este asigurată pe durata programului şcolar de către femeile de serviciu şi există supraveghere video pe stradă şi în jurul şcolii. Nu avem paznic. Aşa este la noi”, explică directoarea. În cazul şcolii din Cârţa, clasele care vor găzdui evaluarea naţională sunt supravegheate şi ele video, dar camerele nu funcţionează decât la evaluarea naţională.

„Orice lucru se poate îmbunătăţi şi ar fi mult mai uşor pentru toţi dacă ar exista şi un gardian, că nu e vorba doar de ce se întâmplă după programul şcolar, e important ca şi în timpul pauzelor copiii să fie supravegheaţi de cineva cu autoritate şi competenţe. Noi acum o facem prin profesorul de serviciu care de multe ori poate fi într-un punct al curţii şcolii şi în celălalt capăt un copil poate să jignească pe altul. Au fost aşa certuri între copii, profesorii de serviciu au intervenit, dar, na, era bine dacă era personal specializat”, a mai adăugat Iuliana Turi.

Dintre şcolile care dispun de supraveghere video exclusiv în interior, în toate clasele de studiu, se numără doar Colegiul Naţional „Octavian Goga” din Sibiu. Iar o instituţie din mediul rural nu are gard împrejmuitor, deşi acest lucru este obligatoriu – Grădiniţa Bazna. Dar în acest caz există o explicaţie: clădirea este nouă.

Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean, şcolile n-au pază, deoarece în organigrama lor nu este prevazută funcţia de paznic/portar. De fapt, şcolile nu pot angaja acest tip de personal. „Cele care au pază, agenţii sunt ai unor firme specializate şi sunt plătiţi de comitetele de parinţi sau primării”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu.

De la începutul anului de studiu la ISJ Sibiu au fost înregistrate două informări adresate instituţiilor cu atribuţii specifice privind siguranţa şcolară - Consiliul Judeţean sau primării.