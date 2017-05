Un român şi-a deschis un muzeu privat, cu piese cumpărate din banii economisiţi după ce s-a lăsat de fumat

Sorin Avram, un pensionar din judeţul Satu Mare, strânge de 18 ani obiecte vechi, de la oamenii locului şi de la cei care doresc ca poveştile despre vechile obiceiuri şi meşteşuguri să nu se piardă. Le-a adunat, le-a făcut grămadă, apoi le-a împărţit pe categorii, le-a şters de praf, iar mai apoi au ajuns să formeze un muzeu, singurul muzeu privat din Satu Mare.

În anii 90 s-a mutat cu familia la Craidorolţ şi imediat după aceea a început să strângă în una din casele bătrâneşti tot felul de obiecte din cultura tradiţională a zonei, de la cele folosite în curte: prese de stors struguri, batoză, maşinărie de sfărmat mălai, la obiecte de mobilier şi obiecte casnice, dar şi costume tradiţionale. Nu a durat mult până când casa a devenit muzeu, iar de 10 ani aceasta este recunoscută ca şi muzeu şi poate fi vizitată de curioşi.

„Pentru mine toate obiectele au aceeaşi valoare. Desigur, muzeografii apreciază altfel valorile într-un muzeu, dar eu apreciez asemeni unui părinte când are mai mulţi copii. Eu din acest muzeu am făcut o pasiune. În viaţă fiecare o are anumite hobby-uri, unora le plac jocurile de noroc, altora vânătoarea sau pescuitul, altora în crâşme, pentru mine acest muzeu înseamnă un hobby”, declară Sorin Avram.

Fost ajutor de şef de post, Sorin Avram a dorit să îşi găsească o activitate căreia să i se dedice cât de mult îi permite timpul, dar şi bugetul familiei, pentru că aproape tot ceea ce este expus a fost plătit din buzunarul propriu. Muzeul numără peste 4.500 de exponate, fiind amenajat chiar şi podul casei. Pentru acestea Sorin Avram a renunţat la fumat, transformând astfel un viciu într-o pasiune.

„În casa aceasta intru zilnic. Pentru mine e un loc unde mă relaxez, unde mă simt bine, unde îmi fac proiectele de viitor. Mă bucur că şi familiei îi place ceea ce fac. De fiecare dată când e să achiziţionez un obiect, că pe mine toate acestea m-au costat, că nu mi le dă nimeni de gratis, ne sfătuim. De fiecare dată mă gândesc să nu afectez situaţia familială a familiei, dar totodată să îmi fac şi mie o plăcere. Eu am pornit de la ideea, că în urmă cu mulţi ani am fumat, am avut un viciu şi am încercat ca dintr-un viciu să fac o pasiune, ceea ce consider că am reuşit. Banii ce i-aş fi dat pe ţigări într-o lună, cam 450 de lei, îi investesc aici”, mai declara Sorin Avram.

„Este nemaipomenit ce a făcut acest om aici, poate să concureze cu orice alt muzeu, pentru că este un muzeu viu, un muzeu care trăieşte cu obiectele pe care Sorin Avram le-a cules de-a lungul vieţii. Ar fi păcat să mutăm obiectele astea de aici într-un muzeu mare, pentru că eu cred că aici se simt ele bine. Dacă pot spune că nişte obiecte se simt undeva bine, cred că aici se simt foarte bine aceste obiecte“, declară Robert Laszlo, director Centrului Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale.

În fiecare an, pe la mijlocul lunii mai, curtea lui Sorin Avram este plină de veselie,oameni îmbrăcaţi în costume populare, dansatori şi muzică, ocazie cu care se veseleşte întreaga stradă. Aici se organizează Festivalul Tradiţiei şi a Meşteşugului Tradiţional, ajuns la a doua ediţie, menit să prezinte oamenilor tradiţiile strămoşilor pe viu, prin intermediul obiectelor strânse în decursul anilor de către Sorin Avram. În acest an s-a prezentat obiceiul sfărmatului de cânepă, obicei ce s-a pierdut de mulţi ani.