Coşmarul locativ al miilor de candidaţi înscrişi la Şcoala de Poliţie din Câmpina. Ce tarife exorbitante percep localnicii pentru o noapte de cazare

Ministerul Afacerilor Interne organizează în luna ianuarie 2018 o sesiune extraordinară de admitere la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr“ din Câmpina pentru care au fost aprobate 1.300 de locuri. Este o premieră în istoria unităţii de învăţământ, care pregătea astfel de examene doar odată pe an, în luna septembrie. În sesiunea de admitere care începe pe 10 ianuarie au fost stabilite două recorduri: cel mai mare număr de locuri scoase la concurs pentru agenţi de poliţie în ultimii zece ani şi cel mai mare număr de candidaţi înscrişi - peste 10.000. În sesiunea din toamna anului trecut, pe 1.000 de locuri au concurat puţin peste 3.000 de persoane.



Exemenele se termină pe 20 ianuarie



Un loc de muncă sigur şi bine plătit după doar un an de şcolarizare i-a determinat pe mulţi dintre absolvenţii de liceu din întreaga ţară să se înscrie la concursul organizat acum de Şcoala de Poliţie de la Câmpina. Au fost depuse peste 10.000 de dosare la Inspectoratele Judeţene de Poliţie, dar după testarea psihologică au mai rămas în cursă doar 6.200 de candidaţi. Tinerii selectaţi vor veni la Câmpina începând cu 10 ianuarie, prima zi de înscriere şi vor rămâne în oraşul prahovean până pe 20 ianuarie, zi în care a fost programat examenul scris la limba română şi o limbă de circulaţie internaţională.



Aşadar, timp de zece zile cât durează probele pentru admiterea la Şcoala de Agenţi de Poliţie, populaţia municipiului Câmpina aproape că se va dubla. Mulţi dintre candidaţi vin însoţiţi de părinţi, iar toţi vor trebui să se cazeze în zonă în perioada examenului. În contextul în care în Câmpina sunt funcţionale două hoteluri de capacitate mică şi câteva pensiuni, care în total nu oferă puţin peste 300 de camere, pe plan local s-a dezvoltat o adevărată bulă imobiliară, de pe urma căreia au de câştigat localnicii dispuşi să primească în gazdă candidaţi.



100 de lei camera pe noapte



Cum niciodată n-a existat un număr atât de mare de aspiranţi la uniforma de poliţist, preţurile la chirie au explodat peste noapte. Dacă în timpul examenului din toamnă pentru o noapte de cazare se percepea un tarif de 30-40 de lei, acum preţurile s-au triplat, astfel că pentru un loc într-o cameră de apartament se plăteşte chiar şi 100 de lei de persoană/ noapte. Cu cât gazda locuieşte mai aproape de şcoală, cu atât preţul este mai mare.



În afacere s-au implicat şi agenţiile imobiliare. Se închiriază imobile în regim de hostel, unde candidaţii dorm şi câte 5-6 în cameră, pe saltele, iar preţul în astfel de condiţii este de 60 de lei de persoană pe noapte. Mai mult, banii se percep în prima zi pentru întreaga perioadă şi nu se returnează diferenţa în cazul în care vreunul dintre candidaţi nu reuşeşte să treacă de probele eliminatorii pentru a fi admis la proba scrisă, programată în ultima zi din sesiunea de concurs.



Candidaţii care chiar şi în aceste condiţii nu găsesc un loc de cazare în Câmpina s-au reorientat spre staţiunile turistice de pe Valea Prahovei şi chiar în Ploieşti, de unde vor fi nevoiţi să facă naveta zilnic de la o distanţă de aproximativ 30 de kilometri.



„Cum să facem diferenţa?“



Vasile Tache, comandantul Şcolii de Agenţi de Poliţie din Câmpina, spune că unitatea de învăţământ nu poate oferi cazare candidaţilor în perioada examenului din două motive. „În primul rând, în căminele din şcoală sunt cazaţi în perioada examenului membrii comisiei de examinare, care sunt în total 800 de persoane. Vă daţi seama că, la 6.000 de candidaţi, este nevoie de foarte mult personal care să asigure supravegherea în timpul probelor scrise, dar şi corectarea lucrărilor. Pe de altă parte, n-ar fi deontologic ca reprezentanţii comisiei de examinare să locuiască şi să poată lua legătura cu persoanele care candidează. Oricum, noi nu avem capacitate de cazare pentru 6.000 de persoane. Cum să facem diferenţa? Pe cine să primim în cămine şi pe cine nu?“, se întreabă retoric Tache.



În sesiunea de admitere din această iarnă se înregistrează şi o premieră în ceea ce priveşte modalitatea de organizare a probelor sportive. Pentru prima dată de când se organizează astfel de concursuri la Şcoala de Poliţie de la Câmpina, candidaţii vor trebui să parcurgă un traseu cu obstacole in-door şi nu vor mai susţine probele de rezistenţă, viteză şi aruncarea mingii medicinale. De altfel, probele sportive erau până acum cele care înjumătăţeau numărul de candidaţi care reuşeau să ajungă până la testarea scrisă.



Criza uriaşă de poliţişti în sistemul naţional



În 2018, ar urma să intre în sistemul naţional peste 7.000 de poliţişti. Potrivit planului Ministerului Afacerilor Interne, 1.800 provin din sursă externă, care vor termina cursurile în luna mai, 700 de ofiţeri vor fi absolvenţi ai Academiei de Poliţie promoţia iunie 2018, 2.438 agenţi/subofiţeri promoţia iulie 2018, 2.880 agenţi/subofiţeri şcoli promoţia noiembrie 2018. Până în 2016, la Şcoala de Agenţi de Poliţie de la Câmpina cursurile durau 2 ani. Din cauza crizei de personal, MAI a decis să înjumătăţească perioada de şcolarizare, astfel că elevii vor fi repartizaţi la posturi după un an de şcoală.