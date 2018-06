Angajatele unui centru de plasament, acuzate că bat copiii cu dizabilităţi şi că fură din mâncare. „Dă-le, să zacă. Să te ştie de frică. Dă-le la baie, pe furiş“

Dezvăluirile despre posibilul comportament agresiv al celor două angajate ale Centrului de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” din Ploieşti au fost făcute de un bărbat care a intrat întâmplător în posesia unor dovezi care relevă tratamentul inuman la care sunt supuşi copiii aflaţi în plasament.

”O sfătuia cum să se comporte”

A.E., din Ploieşti, susţine că a intrat în posesia unor convorbiri pe WhatsApp între două dintre îngrijitoarele centrului. Din discuţiile purtate reiese că una dintre ele se angajase recent la DGASPC, iar cea de-a doua, mai veche în sistem, îşi învăţa colega cum să se comporte cu copiii ”ca să nu o ia razna”.

”O sfătuia cum să se comporte, iar după acele sfaturi a şi pus în practică. Am tras concluzia asta când am citit că scria că l-a bătut şi ea pe unul şi spera să nu o spună şi să nu fi fost văzută pe camere, multe aspecte de genul acesta. Cam din două în două zile spunea că l-a bătut pe ălă, plus că dă şi atenţii ca să rămână pe această poziţie de educator sau ce e ea acolo. Atenţii chiar şi sub formă de bani, spune că <<dă-i o sută ca să fii bine văzută, să faci ore de weekend ca să ieşi mai bine la salariu>>”, a declarat bărbatul.

Bărbatul recunoaşte că una dintre protagonistele discuţiilor este fosta lui soţie, cu care se află în proces de divorţ. Când a plecat de acasă, femeia a lăsat telefonul, pentru că aparatul şi contractul erau pe numele soţului. Acesta din urmă a vrut să-i dea telefonul copilului, dar mai întâi a vrut să şteargă tot din memoria dispozitivului. Atunci a descoperit discuţiile incriminatoare. A decis să apeleze la presă, după ce a văzut că reprezentanţii DGASPC Prahova, unde a depus două plângeri în urmă cu mai mult timp, nu i-au dat niciun un răspuns cu privire la cele sesizate.

”Cât l-am bătut eu pe ăla...dacă ar şti să spună”,

Potrivit acestuia, discuţiile dintre cele două angajate sunt dintre cele mai şcoante, iar bătaia pare să fie un mod de a-i educa pe copiii mai obraznici aflaţi în plasament.

”Când dai...nu îi previi. Te uiţi, dai cât poţi şi îi spui: să nu mai strig la tine de două ori că îţi crăp capul. Nu stai să îl priveşti pe copil şi apoi dai”, ”De mâine pleacă şeful. Poţi să dai liniştită”, ”Dă-le să zacă. Să te ştie de frică. Acum la început. S îi bate rău. Ai văzut cum ascultă ăia de ea? Dă-le la baie pe furiş”, sunt doar câteva din sfaturile primte de noua angajată a Centrului de plasament

N., îngrijitoarea mai veche din Centrul Sf Andrei din Ploieşti, îi povesteşte colegei recent angajate cât de tare îi bate pe copiii neascultători oriunde îi prinde şi nu este văzută de către şefi. ”P-ăia i-aş face să nu sufle când aş striga la ei. Dă-le pe furiş. Pe mine nu m-a văzut nimeni până acum o lună şi ceva. Unde îl prindeam îi dădeam. Pe scări când coboram la masă...oriunde. Fă-te ascultată. Uită-te în jur şi dă”.

Îngrijitoarele par că profită de handicapul psihic al copiilor pe care nu i-ar lua nimeni în considerare în cazul în care ar putea să reclame că sunt abuzaţi.

”Te obişnuieşti. Tot cu răutate în voce şi în uitătură. Şi nu toţi sunt răi. Codru ăla, restul îi ţin din vorbe. Cât l-am bătut eu pe ăla...dacă ar şti să spună”, este o altă mărturisire a îngrijitoarei cu experienţă.

Noua angajată îi mărturiseşte şi ea colegei sale că la început s-a ferit de şefi să-i bată pe copii, dar după câteva săptămâni de la semnarea contractului, bătaia devenise o obişnuinţă, ceva aproape firesc.

”Dar mi-a fost aşa... că zic sunt la început şi să nu spună careva că-i bat.... Dar acum le dau şi eu...”, recunoaşte C în discuţia cu N.

”Nu controleaz,ă că şi ei mănâncă de acolo şi li se dă de toate“

În afară de faptul că cele două îngrijitoare aveau un comportament agresiv cu copiii internaţi în Centrul din Ploieşti, se pare că sustrăgeau pe ascuns şi din mâncare celor mici. Ba chiar N o îndemna pe noua venită să ia acasă dulciuri, sucuri, prosoape sau lenjerii de pat şi o învăţa cum să treacă de portar fără să fie controlată în geantă, după cum reiese din schimbul de mesaje.

Nu controlează şi eu am luat. Nu desfaci geanta...spui serviciu uşor şi treci. Mergi şi semnează condica mai înainte şi când pleci, treci direct.

”Am luat şi eu azi trei Barni, trei pachete de biscuiţi şi nişte mere. Aşa este peste tot naibii, şi d-alea şi d-alea (...)

C: N, controlează ăştia la poartă? Am luat şi eu o sticlă de Cappy de 1 l

N: Nu controlează şi eu am luat. Nu desfaci geanta...spui serviciu uşor şi treci. Mergi şi semnează condica mai înainte şi când pleci, treci direct.

C:O bag în sacoşă, geanta e mică. Ok”

Discuţia continuă în câteva minute, când N o abordează pe colega ei să vadă dacă s-a descurcat şi a reuşit să treacă fără probleme de portar cu produsele aleimentare luate din Centru

”N: A fost ok? Te-a controlat?

C: Nu. Dar se ridicase când am ieşit. Îmi ţâţâia fundul. Că nu puteai şti.

N: Nu controlează

C: Mi-a fost frică, sincer

N: Nu controlează, că şi ei mânâncă de acolo şi li se dă de toate”.

Ce spune conducerea DGASPC Prahova

Toate aceste probe au ajuns în posesia conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova, care face acum verificări la centrul incriminat.

”Până în prezent au fost primite două sesizări la nivelul instituţiei cu privire la o situaţie existentă la un Centru de plasament. Faţă de prima sesizare s-au făcut verificările de rigoare şi faptele consemnate nu au fost confirmate. Există şi o a doua sesizare la care au apărut elemente noi. Faţă de acestea s-a dispus insitutirea unei comisii de cercetare disciplianară care să verifice şi să analizeze toate aspectele sesizate. Se va verifica activitatea personalului, situaţia beneficiarilor, listele de alimente şi tot ce ţinte de activitatea centrului respectiv. Dacă se vor confirma aceste aspecte cu siguranţă să vor lua măsurile legale, vor fi sesizate organele de cercetare, dacă este cazul şi se va acţiona conform legii”, a declarat Corina Nicola, purtători de cuvânt al DGASPC Prahova.

Directorul instituţiei, Viorel Călin, a precizat că nu poate comenta cele sesizate în prezent, atâta vreme câte este o cercetare în curs, dar dacă abuzurile se confirmă, vor fi luate cele mai drastice măsuri.

”În ceea ce priveşte instituţia pe care o conduc, DGASPC, nu tolerăm un astfel de comportament, care înseamnă cea mai mică formă de abuz asupra copiilor”, a declarat Călin.

Întrebat cum i s-a părut conversaţia dintre cele două angajate, directorul DGASPC a declarat: ”Toate aceste lucruri pe care le-am citit şi eu sunt verificate de către o comisie disciplinară şi, dacă se vor adeveri, măsurile care vor fi luate vor fi dintre cele mai drastice. În primă fază, la prima sesizare, s-au verificat unele aspecte care nu s-au confirmat, dar asta nu înseamnă că ceea ce este în a doua sesizare nu poate fi adevărat, referitor la comportament. Trebuie probat pentru că aşa se spun multe lucruri şi noi nu putem să-i învinovăţim pe cei care sunt nevinovaţi, dar în acelaşi timp trebuie să luăm măsuri foarte dure faţă de cei care au greşit.

Nu am discutat direct cu aceste persoane care sunt vizate, pentru că, dacă aş face aşa ceva, poate că aş denatura mersul acestei anchete. Am cules câteva date de la colegi şi de la şeful de Centru şi urmează ca acea comisie care a fost numită prin dispoziţie să-şi facă treaba. (...) Nu aş vrea să învinovăţesc pe nimeni şi nici să iau apărarea cuiva. Este un Centru unde sunt copii cu dizabilităţi severe, este greu să lucrezi cu aceşti copii, este greu să nu fii impresionat de ei, dar în acelaşi timp trebuie să înţelegi că realitatea este una în care ai acceptat să lucrezi cu ei şi nu ai voie să faci niciun fel de abuz, să depăşeşti nişte limite, trebuie să fii aşa cum eşti cu copilul tău de acasă”, a declarat Călin.

La Centrul de Servicii Comunitare ”Sf. Andrei” din Ploieşti sunt îngrijiţi 55 de copii cu dizabilităţi severe cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani. Cele două angajate ale Centrului lucrează în sistem de aproximativ un an.