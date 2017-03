După zeci de ani de degradare, Casa Memorială Liviu Rebreanu va fi reabilitată

Actualul proprietar, omul de afaceri Robert Erbaşu, căruia i-a fost retrocedată casa în 2009, spune că a început încă din 2011 demersurile pentru a reabilita casa, dar că la vremea respectivă legislaţia şi procedurile greoaie au întârziat începerea lucrărilor. Robert Erbaşu a obţinut în 2014 certificat de urbanism de la Primăria Ştefăneşti şi aviz favorabil de la Direcţia de Cultură Argeş, însă la vremea respectivă mai avea nevoie şi de avizul de securitate la incendiu de la ISU Argeş, aviz ce putea fi dat numai în urma unui studiu amănunţit.

Din 2016 însă, odată cu schimbarea legislaţiei în materie, acest aviz nu mai este necesar pentru casele-monument istoric cu dimensiuni precum cea de la Valea Mare. După cum ne-a declarat maiorul Gheorghe Popescu, şeful structurii Avizare-Autorizare de la ISU Argeş, ”conform HGR 571/2016, imobilul respectiv de la Valea Mare nu se supune avizării-autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu.” Iar asta înseamnă practic undă verde pentru începerea procedurilor de reabilitare a casei.

Ce spune proprietarul:

„Când am preluat casa în 2009 am găsit-o într-o stare asemănătoare cu cea prezentă. Imobilul nu s-a degradat în această perioadă de aproape opt ani de când l-am preluat, ci în perioada de la naţionalizare până în momentul intrării mele în posesie. Consider ca întreţinerea ei în timp este principala vină pentru starea de degradare. Regimul comunist a exploatat casa, însă nu a efectuat reparatiile necesare la timp, ci doar de suprafaţă, structura deteriorându-se continuu, tot ce era de faţadă era o prioritate a vremii”, a declarat pentru Adevărul omul de afaceri Robert Erbaşu, actualul proprietar al Casei Memoriale Liviu Rebreanu.

După cum spune Cristian Cocea, directorul Direcţiei de Cultură Argeş, „Casa se pretează pentru a realiza un spaţiu muzeal. Din punct de vedere arhitectural, casa nu prezintă caracteristici deosebite, însă valoarea memorială este evidentă. Casa a fost jefuită imediat după moartea lui Rebreanu în 1944, unele obiecte de acolo au fost găsite prin diverse locuri, inclusiv masa lui de scris. Noi suntem deschişi în vederea oricărei discuţii cu proprietarul. Casa ar putea fi reabilitată cu o investiţie minimă.”

Toate obiectele din casă ce au aparţinut lui Rebreanu, inclusiv masa la care acesta a scris celebrul roman ”Răscoala”, sunt acum depozitate la Muzeul Judeţean Argeş.

”Casa, într-o formă sau alta, se va readuce la strălucirea de altădată. Cea mai bună variantă ar fi aceea a accesării unor fonduri europene. În varianta accesării de fonduri europene voi fi implicat cu valoarea cofinanţării. Importantă este găsirea unei soluţii pe termen lung pentru întreţinerea şi sustenabilitatea includerii imobilului într-un circuit cultural”, ne-a mai declarat omul de afaceri Robert Erbaşu.

Casa de la Valea Mare a fost cumpărată de către Liviu Rebreanu în 1930. În aprilie 1945, la aproape opt luni de la moartea lui Rebreanu, de către doctorul Ion Erbaşu (bunicul actualului proprietar) de la Fanny Liviu Rebreanu şi Florica Vasilescu Rebreanu, soţia şi respectiv fiica marelui romancier. Ion Erbaşu a fost însă expropriat de comunişti în 1950, iar în 1969 locuinţa a fost declarată casă memorială. Casa a fost retrocedată în 2009 omului de afaceri Robert Erbaşu şi s-a închis pentru vizitatori în 2013.

Curtea, plină de vegetaţie, iar gardul este o ruină

Casa memorială Liviu Rebreanu se află într-o zonă idilică, în statul Valea Mare, la 7 kilometri de Piteşti. De jur împrejur sunt sute de case şi verdeaţă cât vezi cu ochii. Peisajul pare unul atemporal, asta poate şi pentru că maşinile sunt rare. Casa este la stradă, pe partea stângă, iar ca să o vezi de aproape trebuie să sari peste un şanţ lat de vreo jumătate de metru. Patina timpului şi a degradării se văd încă de la gard. O parte din gard este mult deteriorat. Treptele ce duc spre casă sunt şi ele degradate, iar curtea este plină de vegetaţie uscată. Zidurile casei unde marele Rebreanu a scris ”Răscoala” au rămas parţial fără tencuială, iar o parte dintre cărămizi au dispărut. Prin zonă nu este niciun indicator sau vreo plăcuţă care să arate că aici este casa unde Liviu Rebreanu a scris o parte dintre capodoperele sale.

În Jurnalul intim al lui Rebreanu publicat de abia în 1984 graţie istoricului literar Niculae Gheran se fac numeroase referiri la perioada petrecută de Rebreanu în casa de la Valea Mare între 1930 şi 1944.

Ce spunea Rebreanu despre casă

În iulie 1930, la o lună după ce cumpărase casa de la Valea Mare, Liviu Rebreanu scria în jurnalul său:

„La Valea Mare, unde ne-am instalat o mică, dar adevărată gospodărie. Prima mea proprietate reală. Să-mi ajute Dumnezeu să trăiesc, să mă pot bucura puţin de ea. Evident că facem mereu planuri de viitor, cum s-o mărim, cum să schimbăm casa şi s-o înfrumuse- ţăm… Cât este, e foarte bine. Am un adăpost pentru orice împrejurare.”

Ultima etapă a creaţiei rebreniene este, după toate indiciile, condiţionată de refugiul la casa cu vie de la Valea Mare, unde elaborează romanele (unele doar în versiunea finală, începute la Bucureşti): Răscoala (publicat în 1932), Jar (1934), Gorila (1938) şi Amândoi (1940).

În 1944 scriitorul Liviu Rebreanu a fost înmormântat în satul argeşean Valea Mare unde a locuit, iar mai târziu osemintele sale au fost strămutate la Bucureşti în cimitirul Bellu, operele sale şi valoarea sa ca scriitor fiind îndelung apreciată în ansamblul culturii româneşti.