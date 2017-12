Cele mai bune ceaiuri care ne vindecă rapid de răceală şi gripă. Recomandarea specialiştilor pentru fiecare afecţiune

Vă prezentăm trei ceaiuri care pot face minuni când vine vorba despre răceală sau gripă.

Ceaiul din muguri de pin

“Este un ceai antiseptic, antiinflamator, diuretic şi tonic, fiind recomandat pentru infecţii respiratorii, bronşite, traheite, laringite, tuse sau gripă. Se prepară infuzie din 1 linguriţă plantă la o cană cu apă şi se consumă 2-3 căni cu ceai pe zi”, explică fitoterapeutul Marius Jidoi.

Ceaiul din cimbrişor de câmp

Este cunoscut şi sub denumirea de “antibioticul săracului” datorită multiplelor sale proprietăţi. “Este expectorant, antiseptic pulmonar şi intestinal, antiastmatic, sudorific, antitusiv. Are efect curativ în laringite, traheite, gripă, bronşite, infecţii respiratorii şi tuse convulsivă, tuberculoză, datorită uleiului eteric. Se consumă sub formă de infuzie”, a mai afirmat fitoterapeutul Marius Jidoi.

Ceaiul de pătlagină

Este bun pentru tuse expectorantă. El este recomandat pentru persoanele care tuşesc şi caută ceaiuri bune pentru raceală şi gripă. Totodată, este un ceai calmant. Preparaţi o infuzie din 250 ml apă clocotită la care se adaugă 5 grame de plantă uscată, mărunţită. Se acoperă 5 minute, după care se strecoară şi se consumă caldă, îndulcită cu miere.

Pentru un efect cât mai bun, specialiştii recomandă un ameste de plante. “Aceste plante sunt baza. Este mult mai indicat un amestec care să conţină undeva la 20 de plante. Sunt recomandate aceste cinci plante care sunt plante de bază, plus alte plante auxiliare. Cu cât sunt mai multe plante, cu atât puterea de vindecare va fi mai mare”, a mai precizat fitoterapeutul Marius Jidoi.