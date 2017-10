Premiul cel mare la Loto 6/49, în valoare de un milion de euro, a fost câştigat cu un bilet de 14,5 lei cumpărat din Iaşi

Potrivit anunţului făcut de Loteria Română: „La tragerea Loto 6/49 de duminică, 8 octombrie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 4.604.988,60 lei (peste 1 milion de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenţia 22-001 din Iaşi şi a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49, preţul biletului fiind de 14,5 lei“.



Potrivit comunicatului, acesta este cel de-al cincilea câştig înregistrat în acest an la categoria I a jocului Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I a fost câştigat în data de 31.08.2017 şi a fost în valoare de 11.906.912,95 lei.



Conform Regulamentului, posesorul biletului norocos are la dispoziîţie 90 de zile de la data tragerii pentru a intra în posesia câştigului.





Numerele câştigătoare din 8 octombrie 2017:



Loto 6/49: 5, 15, 28, 41, 32, 7

Joker: 8 / 40, 3, 5, 4, 29

Loto 5 din 40: 15, 12, 34, 33, 30, 13

Noroc: 6155598

Super Noroc: 270849

Noroc Plus: 196875



Citeşte şi:

Cazul ciudat al românului care a câştigat 3,8 milioane de euro la Loto. S-a apucat de evaziune fiscală şi adună dosare penale