Povestea copilului care la 4 ani are doar opt kilograme: „În timp, sperăm să nu mai fie un schelet îmbrăcat în piele”

Profesorul Marin Burlea, medicul curant al pacientului internat în clinica de gastroenterologie din spitalul menţionat, a susţinut marţi, 31 octombrie, o conferinţă de presă în care a prezentat pe larg cazul micuţului. Medicul ieşean, preşedintele Societăţii Române de Pediatrie, a punctat că în cariera sa a îngrijit în jur de 20 de copi i aflaţi într-o asemenea stare avansată de subnutriţie.

Spitalizare continuă de patru luni

Copilul a ajuns în spital în urmă cu patru luni, prin transfer de la Centrul de Plasament „Sfântul Andrei” din Iaşi. Potrivit profesorului Burlea, Gabriel a fost spitalizat cu o patologie severă a tubului digestiv. „Pacientul a venit în spital cu o patologie destul de severă legată de tubul digestiv superior, cu vărsături incoercibile, cu o malformaţie la nivelul esofagului şi la începutul stomacului. A necesitat o intervenţie chirugicală care s-a efectuat în clinica de chirurgie de către colegii noştri. În evoluţia post-operatorie a avut o perioadă destul de bună de evoluţie, dar la scurt timp - lucru care se întâmplă uneori – s-a produs o îngustare exagerată a esofagului, astfel încât alimentaţia pe cale orală nu a mai fost posibilă”, a explicat profesorul Burlea.

Potrivit medicului, după operaţie, Gabriel a necesitat perfuzii de nutriţie şi a fost supus la mai multe şedinţe de dilataţie esofagiană cu bujii Savary, în urma cărora medicii au obţinut o dilataţie de 11 mm a esofagului. „Am reuşit de fiecare dată să refacem permebialitatea esofagului, dar un esofag îngust. După o periaodă de timp în care pozma alimente semi-lichide, cu regim special pentru stenoză, dacă primea un pic de măr sau o bucată dintr-un cartilagiu de carne depunea un dop. Asta înseamnă imposibilitate din nou de a fi alimentat. Ieri am efectuat din nou, sub anestezie generală, dilataţia esofagiană până la 11 mm. La 11 mm de dilataţie, un copil poate să mănânce aproape normal”, a mai declarat Burlea.

Profesorul ieşean a adăugat că băiatul are un apetit incredibil, o plăcere deosebită să mănânce dulciuri. Conform medicilor, Gabriel va mai fi supus la o serie de proceduri de specialitate. „Sperăm ca între timp să nu mai aibă aspectul pe care îl are acum, de un schelet îmbrăcat în piele, cu tulburări de pigmentaţie, cu tulburări ale părului, ale unghiilor. Sperăm să asistăm la un copil cu o evoluţie bună. Unul dintre secretele dietetice se numeşte ciocolată. Îi dăm ciocolată pentru că am văzut şi în literatura de specialitate: ciocolata are efect miraculos, în sensul că stimulează metabolismul. Este vorba despre ciocolată neagră, cu concentraţie mare de cacao. Îi dăm în cantităţi mici, fracţionat”, a conchis Marin Burlea, preşedintele Societăţii Române de Pediatrie. Specialiştii din clinica de gastroenterologie de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” au nuanţat că Gabriel cântăreşte cât un bebeluş de nouă luni.

În centru de plasament de cinci luni

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi au specificat că băiatul a ajuns în grija lor în urmă cu cinci luni. „Copilul s-a născut cu probleme grave de sănătate şi până astă-vară a locuit cu familia. Din cauza acestor probleme grave de sănătate, familia nu a mai putut să aibă grijă de el şi a fost internat, de urgenţă, în Centrul de plasament «Sf. Andrei». În prezent, copilul se află în spital cu afecţiuni severe, urmează ca după externare să continuăm colaborarea cu medicii de la «Sfânta Maria»”, a arătat Tiberiu Bantaş, purtător de cuvânt al DGASPC. Conform raportului realizat de asistenţii sociali, mama lui Gabriel are 23 de ani şi încă trei copii acasă.

