A fost convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Iaşiul este sub avertizare meteo cod galben

Potrivit reprezentanţilor Guvernului în teritoriu, în cursul zilei de sâmbătă, 17 martie, a fost convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a stabili măsurile care trebuie luate astfel încât Iaşul să depăşească fără probleme acest interval.„Începând seara zilei de azi, în judeţ sunt aşteptate precipitaţii iniţial moderate cantitativ, sub formă de lapoviţă şi ninsoare, ulterior acestea urmând să se transforme în ninsori de 10-15 litri/mp. Vântul se va intensifica până la viteze de 55-65 km/h, viscolind zăpada, iar temperaturile vor deveni preponderent negative. Codul galben urmează să fie ridicat mâine seară, la ora 23.00, dar până spre sfârşitul săptămânii viitoare vremea va rămâne deosebit de rece pentru această perioadă a anului“, a declarat prefectul Marian Şerbescu.Oficialii Primăriei Iaşi au transmis că societăţile comerciale din subordinea municipalităţii şi Poliţia Locală vor lua toate măsurile necesare pentru diminuarea efectelor negative ale precipitaţiilor. Începând de sâmbătă seară vor fi scoase sărăriţele care vor împrăştia sare şi clorură de calciu imediat ce temperaturile vor ajunge spre 1 grad Celsius.Pentru această perioadă Citadin SA are pregătite în permanenţă 43 de utilaje şi 23 de muncitori, iar în stocuri mai dispune de 854 tone de sare, 16 tone de clorură de calciu şi 110 tone de material antiderapant. În plus, Servicii Publice SA va acţiona cu nouă utilaje (tractoare cu lamă, platformă de ridicare, autocamioane, buldoexcavatoare mici) şi 20 de muncitori, Salubris SA cu 15 utilaje şi 130 de oameni, fiecare din cele două societăţi având în stocuri material antiderapant.Eventualele probleme legate de starea drumurilor din municipiu pot fi sesizate la numărul de telefon 0232.236.000. Pentru eventualele probleme apărute pe trotuare sau zone pietonale sunt disponibile numele de telefon ale Salubris SA 0232.270.223 şi 0800.410.610. De asemenea, Dispeceratul Poliţiei Locale poate fi contactat la numărul de telefon 0232.232.099, la sediul din str. Bucium nr. 30 sau prin e-mail: politialocalais@yahoo.com.Dacă plecaţi la drum, puteţi suna la următoarele numere de telefon:- pentru probleme pe drumurile naţionale: 0232.213.168 (Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi) sau 0232.219.241 (Secţia Drumuri Naţionale Iaşi)- pentru probleme pe drumurile judeţene: 0232.255.961 (Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor)- pentru probleme pe străzile din municipiul Iaşi: 0232.236.000