FOTO Trei ore de show total pe scena teatrului din Focşani. Cine sunt primii finalişti ai Eurovision România

Duminică, 21 ianuarie, la finalul unui show inedit organizat pe scena Teatrului Municipal din Focşani, juriul Eurovision România a anunţat, în direct la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova, primii trei concurenţi care s-au calificat în Marea Finală. Alexia & Matei, Echoes şi Eduard Santha merg mai departe în concurs şi vor concura, în finală, pentru un bilet spre scena din Lisabona, la Eurovision Song Contest.

Pe scena Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia”, concurenţii şi artiştii invitaţi au oferit un show electrizant.

Luminiţa Anghel a deschis spectacolul cu un moment inedit, interpretând „Hora din Moldova” alături de Ansamblul Folcloric Ţara Vrancei.

Show-ul a continuat cu interpretarea pieselor din concurs: Lina („A Love Worth Falling For”), Johnny Bădulescu („Devoted”), Hellen („From Underneath”), Eduard Santha („Mesom Romales”), Echoes („Mirror”), Alex Florea („Nobody Told Me It Would Hurt”), Waleska („Renacer”), Liviu Anghel („Rise Up”), CornEL („Take Me Away”), Elena Turcu („The Perfect Fall”) şi Alexia & Matei („Walking On Water”)*. Tom Hartis („Teardrop Rain”) urma să concureze în semifinala de la Focşani, dar a anunţat organizatorii că se retrage din concurs. Artistul a fost prezent la repetiţii, dar nu a putut urca pe scenă din cauza unor probleme medicale, motiv pentru care a luat decizia de a se retrage.

Spectacolul s-a încheiat tot cu o horă, dans ce simbolizează apropierea dintre oameni: Mircea Baniciu, Ovidiu Lipan Ţăndărică, Josef Kappl, Sorin Voinea şi Nicu Patoi, adică Pasărea Rock au susţinut recitalul serii, la final interpretând ”Hora fără de hotar”.

Show-ul a fost prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu, susţinuţi, din Camera Verde, de Anca Medeleanu, prezentator TVR Iaşi.

Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan şi Viorel Gavrilă sunt juraţii care decid finaliştii Selecţiei Naţionale 2018. Pe parcursul celor cinci semifinale, ei vor alege cele 15 piese care vor intra în finala Eurovision România.

Mai multe fotografii de la evenimentul găzduit de Teatrul din Focşani puteţi urmări AICI

Clasamentul primei semifinale Eurovision România este următorul:

Alexia & Matei („Walking On Water”) 53 de puncte

Echoes („Mirror”) 38 de puncte

Eduard Santha („Mesom Romales”) 35 de puncte

Johnny Bădulescu („Devoted”) 34 de puncte

Alex Florea („Nobody Told Me It Would Hurt”) 28 de puncte

Elena Turcu („The Perfect Fall”) 27 de puncte

Lina („A Love Worth Falling For”) 24 de puncte

Hellen („From Underneath”) 22 de puncte

Liviu Anghel („Rise Up”) 20 de puncte

Waleska („Renacer”) 7 puncte

CornEL („Take Me Away”) 2 puncte

Tom Hartis („Teardrop Rain”) retras *