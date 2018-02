FOTO Mobilizare pentru salvarea vieţii unei tinere poliţiste. Ea va fi operată luna aceasta în Germania

Elena Cernica are 30 de ani şi este poliţistă în Focşani. De curând, tânăra, care are un copil de un an, a fost diagnosticată cu tumoare cerebrală, o boală care ucide, iar pentru a se opera are nevoie de 50.000 de euro.

În cursul zilei de luni, tânăra a plecat în Germania, iar medicii i-au dat un răspuns îmbucurător, în sensul că va fi operată pe 20 februarie.

Elena a strâns o jumătate din bani, dar mai are nevoie de jumătate pentru tratamente postoperatorii.

“Bună ziua, dragii mei! Astăzi am primit un răspuns mai mult decât îmbucurător şi sunt foarte optimistă. Am fost programată pentru intervenţia chirurgicală în data de 20.02.2018, la International Neuroscience Institute- Hannover. Dnul dr. Bertalanffy mi-a inspirat încrederea necesară. Până atunci, încă mai am nevoie de sprijinul dumneavoastră, îmi mai trebuie aproximativ 20.000 euro, cu tot cu tratamentele postoperatorii în spitalizare, întrucât viramentul banilor pentru operaţie se va face înainte de a ajunge la clinică. Mă bazez pe dumneavoastră să mă recuperez, ca la rândul meu să pot să mă revanşez şi să ajut şi eu alte persoane aflate în suferinţă. Vă mulţumesc încă o dată”, a scris Elena Cernica pe Facebook.

Membrii formaţiei SYMBOL din Focşani au ales o modalitate inedită de a contribui la campania umanitară pentru ajutorarea poliţistei Elena Cernica, diagnosticată cu o boală gravă şi care are nevoie de operaţie şi tratament în străinătate. Aceştia au anunţat, pe Facebook, că vor dona onorariul lor la următorul eveniment important la care vor fi solicitaţi să cânte.

Conturile bancare deschise de familie, pentru donaţii, sunt următoarele:

Garanti Bank: Titular cont: Cernica Lenuţa

Cont lei – RO05UGBI0000232011326RON

Cont EURO – Titular: Cernica Valentin

Banca BRD – cont Iban: RO70BRDE400SV35203774000

cod SWIFT: BRDEROBU

Titulat cont: Cernica Valentin – Banca BRD

Cont IBAN: RO82BRDE441SV99626704410