Familia Regală face un traseu de recunoştinţă cu ocazia centenarului marilor bătălii de la Mărăşti-Mărăşeşti-Oituz. Trenul regal pleacă din Focşani

Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu vor parcurge cu Trenul Regal, de la Focşani la Oneşti, în ziua de 11 iulie 2017, un traseu al recunoştinţei, cu ocazia centenarului marilor bătălii de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz. Călătoria Familiei Regale va avea loc în ziua în care a început prima bătălie, cea de la Mărăşti.

În acea zi, Alteţele Lor Regale vor fi prezente la scurte ceremonii de primire în gările Focşani, Mărăşeşti, Adjud şi Oneşti şi vor lua parte la ceremonii solemne la Mausoleele din Mărăşeşti şi Mărăşti, precum şi la Cimitirul Eroilor din Oituz.

Familia Regală invită pe toţi locuitorii din oraşele şi comunele vizitate să ia parte la aceste evenimente care onorează memoria eroilor noştri.

Călătoria Trenului Regal va porni din Gara Focşani, la ora 10.45. Accesul publicului şi al presei este liber.

Prima oprire va avea loc în Gara din Mărăşeşti, la ora 11.25. Accesul publicului şi al presei este liber.

Familia Regală va lua parte, apoi, la Mausoleul din Mărăşeşti, la o ceremonie de depunere de flori, începând cu ora 11.45.

Familia Regală va depune flori, în cadrul unei ceremonii, la Mausoleul de la Mărăşti, la ora 13.10.

A doua oprire a Trenului Regal va avea loc în Gara din Adjud, la ora 15.30. Trenul Regal va opri în gară pentru 10 minute. Accesul publicului şi al presei este liber.

A treia oprire a Trenului Regal va avea loc în Gara din Oneşti, la ora 16.20. Accesul publicului şi al presei este liber.

În finalul zilei, Familia Regală se va afla la Cimitirul Eroilor din Oituz, la ora 16.50, pentru a depune flori, într-o ceremonie solemnă, în memoria oştaşilor români căzuţi pe câmpul de luptă.

Toţi cei care vor dori să aducă un omagiu eroilor neamului la Mausoleele din Mărăşeşti şi Mărăşti şi la Cimitirul Eroilor din Oituz, să întâmpine Familia Regală şi să vadă Trenul Regal în gara oraşului lor sunt bineveniţi.

Călătoria Trenului Regal, în ziua de 11 iulie 2017, este organizată de Casa Majestăţii Sale Regelui în colaborare cu Ministerul Transporturilor. Evenimentul este susţinut de Banca Transilvania şi Grupul Eurolines România.

Bătălia de la Mărăşti (11-19 iulie 1917) a rămas drept una dintre cele mai importante acţiuni militare româneşti din timpul Primului Război Mondial. Bătălia a fost condusă de generalul Alexandru Averescu, sub comanda Regelui Ferdinand I, comandantul suprem al Armatei Regale române. Operaţiunea militară a durat opt zile şi a reunit Armata Română şi Armata Rusă într-o operaţiune ofensivă împotriva Armatei a 9-a Germane.

Bătălia de la Mărăşeşti (6-16 august 1917) este considerată astăzi cea mai importantă acţiune militară românească din timpul Primului Război Mondial. Bătălia a durat zece zile şi a lăsat în memoria societăţii româneşti legenda actelor de vitejie ale sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu, căpitanului Grigore Ignat şi generalului Eremia Grigorescu. Atunci a fost lansată legendara expresie „Pe aici nu se trece”!

La 28 septembrie 1916, a început bătălia de la Oituz. Prima confruntare militară de la Oituz a stat sub comanda generalilor Constantin Prezan, Eremia Grigorescu şi Nicolae Sinescu şi a fost una dintre cele mai curajoase acţiuni militare româneşti în Primul Război Mondial. Operaţiunea a durat şaisprezece zile şi a vizat împiedicarea Armatei a 9-a Germane de a forţa Munţii Carpaţi şi de a pătrunde în Valea Siretului. A doua bătălie de la Oituz a început în ziua de 28 octombrie 1916, a fost plasată sub comanda generalului Eremia Grigorescu şi a durat cinci zile. A treia bătălie de la Oituz s-a desfăşurat în zilele de 26 iulie – 9 august 1917, sub comanda generalului Gheorghe Văleanu.