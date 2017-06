Cum a luat fiinţă fabrica de confecţii din Focşani, singura mare unitate care a rezistat tranziţiei. “Într-o întreprindere nouă şi oamenii sunt tot noi”

Istoricul Florin Dîrdală a cercetat în arhive istoricul Fabricii de Confecţii din Focşani, una dintre întreprinderile performante ale României înainte de 1989.

În anii 1992-1993, fostul ministru şi parlamentar Adrian Severinm, aflat acum în puşcărie, a trudit din plin la privatizarea fostei Întreprinderi de Confecţii Focşani, una dintre primele cinci din ţară ca performanţe obţinute.

Fabrica mai rezistă şi astăzi, cu un număr mai mic de muncitori, pentru că industria textilă este singura care mai dăinuieşte în Focşani, dar oamenii nu au uitat nici azi ingineria financiară pusă la cale de Severin.

“Dacă în perioada interbelică meseria de croitor se efectua la Focşani doar în mici stabilimente sau manufacturi de profil, de la începutul anilor 60 s-a putut presta în cea mai mare întreprindere în acest domeniu din toată ţara. Este vorba de Fabrica de Confecţii din Focşani, care a rezistat cu succes sălbaticelor timpuri ale tranziţiei, chiar dacă denumirea, personalul şi capacităţile de producţie au suferit unele modificări substanţiale. Aruncând o privire în vechile documente de arhivă se poate afla câte ceva despre momentul când s-a ridicat acest colos al industriei uşoare. Conform Dării de seamă a Organizaţiei de Bază-Fabrica de Confecţii Focşani- întocmit în anul 1963 rezultă următoarele. <<Oraşul Focşani, care în trecutul îndepărtat nu a cunoscut o viaţă industrială, în prezent, în el se construiesc mereu locuinţe pentru oamenii muncii şi nu demult au intrat în funcţiune Fabrica de Mobilă, iar în prezent se conturează tot mai mult o altă unitate industrială şi anume Fabrica de Confecţii. Oamenii muncii privesc cu încredere viitorul. Ei ştiu că au un conducător încercat, Partidul Muncitoresc Român, care mobilizează masele la desăvârşirea construirii socialismului şi le crează condiţii, o viaţă mai îmbelşugată. Fabrica de Confecţii, în care lucrăm şi noi, a luat fiinţă anul acesta (1963). Trebuie să arătăm, tovarăşi, că nu a fost uşor să începem activitatea într-o întreprindere nouă, care abia luase fiinţă, cu un număr nu prea mare de membri şi candidaţi de partid, dar atâţi câţi am fost, am fost hotărâţi să învingem orice greutăţi în munca noastră. Se ştie de către fiecare dintre noi ca într-o întreprindere nouă şi oamenii, care sunt angajaţi, sunt tot noi. Aşa a fost situaţia în fabrica noastră, mulţi dintre muncitorii angajaţi erau calificaţi în meseria de croitori, mulţi erau însă necalificaţi. Unii mai lucraseră în sector socialist, alţii nu, cu fiecare în parte a trebuit să muncim şi să le arătăm că este necesar să fie disciplinaţi la locul de producţie, să muncească pentru obţinerea de produse de calitate bună, să îngrijească cu atenţie maşina la care lucrează>>. Şedinţa foştilor tovarăşi continua în această cadenţa pe alte zeci de pagini, dar nu mai sunt consemnate lucruri interesante despre istoricul acestei întreprinderi. Tot din documente mai putem afla că pentru ridicarea clădirii fabricii şi procurarea terenului necesar accesului au fost expropriaţi mai mulţi particulari din zona anume, în prima fază, familia Moclea şi familia Blându. Despre înfiinţare, probabil lucruri mai multe şi mai interesante se pot afla chiar din arhiva proprie a unităţii, dacă cineva va manifestă o curiozitate aparte. Fabrica de Confecţii a avut de la deschidere până în 1989 o dezvoltare neîntreruptă şi acest lucru poate fi confirmat de cei peste 5.000 de angajaţi pe care i-a înregistrat unitatea la momentul de vârf al activităţii. Clădirea s-a comportat bine la toate seismele majore care au avut loc de când există, adică 1977, 1986, 1990, 2004 şi 2014, semn că a fost construită cu toată răspunderea, mai ales că edificiul are o înălţime semnificativă, iar dimensiunile interioarelor sunt impresionante, ceea ce demonstrează că atunci când se dorea constructorii din timpul vechiului regim făceau treabă bună. După anul 1990 forma de organizare a fabricii s-a schimbat radical, dar cu toate acestea afacerea a rezistat cu succes acestor vremuri capitaliste. În prezent, clădirea a beneficiat de câteva ajustări de natură comercială, astfel încât curtea din faţă, vechea fântână arteziană, fostul părculeţ şi calea principală de acces au fost desfiinţate pentru a face loc unei alte perspective a ceea ce a fost şi este în continuare Fabrica de Confecţii Focşani”, potrivit lui Florin Dîrdală.