De ce este bine să facem copii la tinereţe. Sfatul medicului: după 35 de ani scade fertilitatea la femei

Medicii susţin că este bine ca femeile să ştie că, după vârsta de 35 de ani, şansele de a putea rămâne însărcinate scad destul de mult. La bărbaţi este cu totul şi cu totul altă situaţie, ei pot procrea la nesfârşit. „Femeile se nasc cu o rezervă ovariană finită, însă după vârsta de 35 de ani scade destul de mult, iar din această cauză există posibilitatea să nu mai rămână însărcinate. Este bine să ştim că femeile care fumează îşi epuizează rezerva ovariană cu doi ani mai repede decât este programată genetic“, a spus Iuliana Avram, medic ginecolog.

De ce este bine să facem copii la tinereţe:

- Părinţilor tineri le este mult mai uşor să îşi amintească cum este să fii copil. Se coboară mult mai repede la mintea celui mic şi îl pot înţelege mult mai bine.

- Este mult mai uşor pentru organismul unei mame să ducă o sarcină la termen când este mai tânără.

- Copiii au mai puţine şanse să se nască cu boli congenitale sau anomalii cromozomiale atunci când mamele au vârsta până în 35 de ani.

- Odată cu înaintarea în vârstă, viitoarelor mame le va fi din ce în ce mai greu să aibă copii.

Specialiştii au mai precizat că, odată cu înaintarea în vârstă, fertilitatea scade. Este extrem de important şi modul de viaţă, dar şi alimentaţia.

„Femeile trebuie să ştie că în jurul vârstei de 50-55 de ani se instalează menopauza. Sunt cazuri în care apare şi după 45 de ani şi chiar până în 40 de ani. Din păcate problema infertilităţii atât în cazul femilor, cât şi al bărbaţilor este în creştere de la an la an. Tot mai multe cupluri apeleză la fertilizarea in vitro, însă acest fenomen are legătură şi cu îmbătrânirea populaţiei“, a mai precizat Iuliana Avram, medic ginecolog.

Medicii au mai spus că este indicat ca femeile să îşi facă anual analize pentru a depista din timp posibilele afecţiuni ginecologice.