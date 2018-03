FOTO Staţii de autobuz din Constanţa, deszăpezite de baschetbalişti

Înarmaţi cu lopeţi, sportivii de la Baschet Club Athletic Constanţa au curăţat toată zăpada din câteva staţii RATC de pe bulevardele Tomis şi Ferdinand şi de pe strada Mircea cel Bătrân.

„Pentru că ne place să redăm Constanţei înapoi încurajările, aplauzele şi susţinerea pe care o primim la fiecare meci! Azi, cu ajutorul celor de la Primăria Constanţa, am deszăpezit o parte dintre staţiile de transport în comun de la Regia Autonomă de Transport în Comun Constanţa, transport pe care de altfel vă încurajăm să-l folosiţi în această perioadă! We are Made in Constanta!“, au transmis baschetbaliştii Constanţei.

Lotul BC Athletic 2017-2018 este compus din jucătorii: Cătălin Miloş, Bogdan Călin, Andrei Şerban, Andrei Oprean, Mario Takacs-Sixt, Sergiu Ursu, Andrei Bercea, Alexandru Unitu, Radu Stan, Rareş Mocanu, Adrian Trandafir, Alexandru Liţă, Jeremi Booth, Marius Deconescu, Pegkas Panaiotis, Daniel Mâinea şi Vladimir Mihai.

Team manager este Andrei Talpeş, iar antrenori sunt Alexandru Olteanu, Bogdan Ivanovici, Alina Şerban, Gabriela Ramona Pop, Teo Dăineanu. Kinetoterapeut este Ionuţ Nenovici şi director tehnic este Vasile Paşca.

