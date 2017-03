ÎPS Teodosie a contestat actele de urmărire penală în dosarul „Nazarcea“: „Nu am dat nicio declaraţie, nici falsă, nici nefalsă“

“Astăzi am depus şi eu şi ceilalţi colegi ai mei contestarea actelor de urmărire penală, iar la termenul viitor le vom şi dezbate. Veţi vedea că, aşa cum am afirmat de la început, Înaltul Teodosie nu poate fi acuzat de infracţiune de corupţie pentru că nu a săvârşit-o, această împrejurare s-a confirmat, a fost scos de sub acuzaţie şi vă amintiţi câte vorbe grele s-au spus pe seama Înaltului.

În aceeaşi formă venim şi vă spunem, veţi vedea că dincolo de aceste acuzaţii grele care i se aduc Înaltului la finalul judecăţii se va dovedi că Înaltul nu a săvârşit această faptă. Este regretabil că un slujitor al lui Dumnezeu, care s-a format timp de zeci de ani pentru a sluji religios, ajunge să fie defăimat de către opinia publică ca urmare a acestor acuzaţii pentru fapte administrative”, a spus Maria Vasii.

Apărătorul Înaltului Prelat a menţionat că, dacă erau nereguli, APIA trebuia să le arate funcţionarilor Arhiepiscopiei Tomisului acolo unde au greşit, iar lucrurile ar fi fost îndreptate din punct de vedere administrativ.

“Am studiat bine legea faţă de care avem această acuzaţie. În lege procurorii trebuiau să acuze, dacă era vorba de o rea-credinţă, modul în care funcţionarii Arhiepiscopiei ar fi întocmit acele documente, dacă se găseau nereguli, APIA era cea care trebuia să-i cheme şi să le arate neregulile şi să îndrepte lucrurile într-o formă administrativă. Legea nu prevede pedeapsă penală, exista o singură formă în care Arhiepiscopia sau funcţionarii puteau fi acuzaţi, dacă făceau fals cu privire la declararea suprafeţelor. Procurorii nu-l acuză nici pe Înaltul, nici Arhiepiscopia cu privire la fals în aceste documente. Aşadar nu înţelegem de ce s-a inventat o acuzaţie”, a mai spus Maria Vasii.

La rândul său Arhiepiscopul Tomisului a spus că nu înţelege de ce este acuzat de declaraţii false de către procurorii anticorupţie, precizând că nu a făcut niciun fel de declaraţii nici la APIA, nici în altă parte.





“Nu am dat nicio declaraţie, nici falsă, nici nefalsă, nu ştiu de unde a apărut această sintagmă de declaraţie falsă. Aşteptăm momentul în care să clarificăm tot atunci când se va fixa termenul. Nicio declaraţie nu am dat, nu ştiu de unde a apărut în dosar că sunt învinuit de declaraţii false. Nicio declaraţie nu am dat, nici la APIA, nici în altă parte, nu există pe semnătura mea vreo declaraţie”, a precizat Arhiepiscopul Tomisului.

Următorul termen pe fond, tot în procedură de cameră preliminară, a fost stabilit pentru data de 24 aprilie.

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Teodosie Petrescu, Arhiepiscop al Tomisului, cu privire la săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

De asemenea, au mai fost trimişi în judecată, în stare de libertate, Ciprian-Ioan Cojocaru, Bogdan-Petrişor Malaxa, Gheorghe Nadoleanu şi Stere Beca, la data faptelor mandatari ai Arhiepiscopiei Tomisului, cu privire la săvârşirea infracţiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, dar şi Aurelian Ştefan, la data faptei tot mandatar al Arhiepiscopiei Tomisului, cu privire la săvârşirea infracţiunii de tentativă la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.





Potrivit unui comunicat DNA, în perioada 2010 – 2016, Teodosie Petrescu, în calitate de arhiepiscop al Arhiepiscopiei Tomisului, împreună cu ceilalţi inculpaţi, a folosit şi prezentat declaraţii false în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) în scopul de a primi fonduri europene.

“În documentele prezentate la APIA, inculpaţii au declarat, în mod nereal, că folosesc anumite suprafeţe agricole (peste 300 ha), situate în zona denumită <<Ferma 3>> – Nazarcea (localitatea Lumina, judeţul Constanţa), având categoriile de folosinţă <<vii pe rod cu struguri pentru vin>> / <<vii pe rod cu struguri nobili pentru vin>>, în condiţiile în care, începând cu anul 2010, pe respectivele suprafeţe agricole nu mai existau astfel de culturi”, se arată în comunicat.

De asemenea, procurorii anticorupţie au stabilit că un alt aspect fals prezentat în declaraţiile depuse a fost acela că s-au respectat normele privind bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC), printre care şi evitarea instalării vegetaţiei nedorite, în condiţiile în care respectivele parcele erau abandonate şi invadate cu astfel de vegetaţie pe toată durata formulării cererii şi obţinerii fondurilor.





“Faptele au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă unică (SAPS), totalizând 1.392.964 lei, după cum urmează: în anul 2010 – 142.988,37 lei, în 2011 – 184.610,27 lei, în 2012 – 239.732,26 lei, în 2013 – 262.267,07 lei, în 2014 – 281.733,52 lei, în 2015 – 281.633,28 lei. În anul 2016 plăţile nu au fost autorizate, prin urmare, raportat la acel an, fapta a rămas în faza tentativei”, mai precizează sursa citată.

Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 1.392.964 lei.