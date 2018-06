Tânăra care salvează animale exotice. E medic veterinar şi va fi primul român recunoscut la nivel european ca specialist herpetolog

Lucia Bel urmează o formă specială de rezidenţiat alternativ la Roma, sub coordonarea Dr. Paolo Selleri şi a celor mai buni specialişti în domeniu din Europa, iar în paralel este medic veterinar şi asistent universitar la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj.

Nu şi-ar fi imaginat niciodată că va reuşi să devină specialist în reptile

În copilărie, Lucia era mai degrabă rezervată atunci când auzea de şerpi şi deşi nu îi ocolea, auzise fel de fel de poveşti despre cât de periculoase pot să fie aceste reptile. De altfel, nici măcar atunci atunci când se prezenta la examenul de admitere de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj nu bănuia că ulterior va fi fascinată şi că va urma această specializare.

„În principiu, am avut altă percepţie asupra a tot ceea ce înseamnă medicină veterinară. Mă gândeam pe atunci la animalele domestice mari când venea vorba de acest domeniu. De fapt, iniţial am dat examen la secţia de Biotehnologii Medical Veterinare şi nu la Medicină Veterinară. Totuşi, după primul an de facultate, în 2005, am ales să mă transfer la Medicină Veterinară, după ce m-am familiarizat cu acest domeniu. Am avut şi puţină şansă, pentru că în primii doi ani cursurile de la cele două secţii erau comune şi nu a fost nicio problemă să mă transfer”, rememorează Lucia.

Apoi, a venit momentul să-şi aleagă specializarea. Şi a făcut o alegere pe care azi o consideră, probabil, cea mai bună din viaţa ei, îndreptându-se spre studiul animalelor exotice.

„Încă din primul an de facultate am interacţionat cu conferenţiarul Andrei D. Mihalca, singurul specialist român al Colegiului European de Medicină Zoologică. Atunci am mers în Dobrogea pentru a studia comportamentul unei specii de şerpi, Natrix tessellata, cot la cot cu o echipă de specialişti români şi suedezi, de la USAMV, Universitatea Babeş-Bolyai şi Universitatea de la Uppsala. Pe lângă partea de studiu a unor paraziţi, era vorba să marcăm această populaţie de şerpi, pentru că studiul se întindea, de fapt, pe mai mulţi ani. Cam de atunci am devenit pasionată de reptile”, povesteşte tânăra.

Are şi acasă doi şerpi, un dihor şi un papagal

La scurt timp, Lucia şi-a luat doi şerpi de porumb american, Şerpinsko şi Şerpinska, pe care îi are şi azi. Pe lângă cei doi, ea mai deţine o dihoriţă, Besqui, dar şi un papagal, pe Iacob.

„Prima dată când am mers acasă, la părinţii mei, cu cei doi şerpi, i-am ascuns sub pat, ca să nu-i vadă. Cred că s-ar fi speriat groaznic dacă le ziceam de la început ce am acolo. La început au fost umiţi, nu le plăceau deloc, dar astăzi au ajuns să mă întrebe „ce-ţi mai fac şerpii?”. Cât despre Iacob, el stă mai mult la ai mei. S-au ataşat foarte mult de el şi l-au îndrăgit, iar sentimentul este reciproc. Când îl tot purtam pe Iacob ba acasă la părinţi, ba la mine, la Cluj, papagalul era tot timpul supărat, îl afectau desele mutări”, spune tânăra.

În prezent, Lucia se împarte între USAMV, unde este asistent universitar, le predă studenţilor şi se ocupă alături de Andrei Mihalca de Clinica Noilor Animale de Companie, deschisă în cadrul universităţii clujene, şi Roma, unde urmează rezidenţiatul la finele căruia, după examen, va dobândi titlul de diplomat al Colegiului European de Medicină Zoologică, specializarea Herpetologie.

Tratează animale aduse din toată ţara

La clinica USAMV sunt aduse animale exotice din întreaga ţară. Lucia îşi cunoaşte micii pacienţi necuvântători după nume, deşi, spune ea, de cele mai multe ori uită numele stăpânilor acestora.

„Se întâmplă să mă sune cineva la clinică şi să-mi spună numele, dar eu realizez cine e cu adevărat persoana respectivă doar după ce îmi spune şi numele animăluţului pentru care ne caută”, se amuză tânăra.

Maimuţica Baby, iepuraşul Mascara şi iguana Praxis

Lucia consultă şi alte animale exotice, dar şi iepuraşi, arici, păsări şi alte mici creaturi aduse de stăpânii lor la clinică din cauza unor probleme. Tot aici sunt primite şi tratate şi animale sălbatice, care sunt aduse de fundaţii sau de cei care găsesc animale în suferinţă.

Iepuraşul Mascara, maimuţica Baby şi iguana Praxis au fost doar câţiva dintre pacienţii tinerei experte. Două poveşti cu happy end, dar şi una tristă.

„Am avut un caz cu o iguană pe care am tratat-o peste 2 ani de zile, cu o problemă dermatologică foarte gravă, dar care în timp, după intervenţii chirurgicale multiple şi tratamente de lungă durată se simte bine. De altfel, ne vedem constant şi nu demonstrează că mă îndrăgeşte foarte tare. Îmi amintesc şi de iepuraşul Mascara, care a ajuns la noi cu probleme gastrointenstinale. Avea un blocaj, un ghem de păr, iar noi l-am operat. Apoi, a avut probleme din cauza unei infecţii urinare, i-am făcut lavaj urinar şi acum e bine. Să-l fi văzut cât de fericit era când s-a întors în familia lui, din care mai făceau parte şi un căţel şi două pisici. Şi a mai fost un caz drăguţ. Cineva a găsit o femelă arici care respira foarte greu şi părea că suferă. A adus-o la noi şi am avut surpriza ca a doua zi să găsim nu un arici, ci şase. Femela era de fapt gestantă şi a fătat cinci puiuţi, chiar la noi la clinică”.

Există însă şi cazuri triste, iar uneori se întâmplă ca animaleşe să nu mai poată să fie salvate. „Îmi rămân în minte mai mult cazurile triste, pentru că de fiecare dată mă întristez atunci când nu putem salva un animal. A fost şi cazul maimuţicii Baby, ai cărei stăpâni au încercat să-i ofere tot confortul, dar au scăpat din vedere un lucru. Anumite specii nu pot fi transformate sub nicio formă în animale de companie. Baby avea camera ei, iar stăpânii erau convinşi că i-au asigurat cele mai bune condiţii, dar nu a fost aşa. M-a marcat foarte mult cazul ei, a murit şi nu am putut face nimic pentru ea. A fost trist”, spune Lucia.

„Oamenii ar trebui să fie mai responsabili cu animalele de companie”

Iar cazul micii primate nu a fost unul singular. Tânăra veterinară atrage atenţia asupra faptului că tot mai mulţi oameni îşi iau animale de companie fără să ştie nimic despre ele. La fel de grav este şi faptul că, spune Lucia, multe animale sunt introduse ilegal în ţară şi chiar unele dintre magazinele de specialitate nu respectă normele impuse de Uniunea Europeană.

„În cazul lui Baby, stăpânii mi-au povestit că au cumpărat-o de la cineva care le-a adus-o în portbagajul maşinii. A fost adusă ilegal în ţară şi vândută tot aşa. Şi există multe alte cazuri asemănătoare. Aş putea să dau şi exemplul unor pet shop-uri care încă mai comercializează ţestoase cu tâmplele roşii sau specii foarte asemănătoare, deşi există reglementări clare în acest sens. Ţestoasa cu tâmple roşii e o specie invazivă, care odată ajunsă în natură devine un pericol pentru singura specie de ţestoase semiacvatice din Europa. De exemplu, lângă Herculane e plin de aceste ţestoase care au fost abandonate de stăpânii lor, în detrimentul ţestoaselor autohtone”, susţine Lucia Bel.

Aceasta le recomandă oamenilor care îşi doresc un animal de companie să se gândească de două ori înainte de a merge la un pet shop. Oamenii ar trebui să se documenteze serios şi să conştientizeze că animalele nu sunt nişte jucării.

„Mulţi îşi iau animale fie pentru că li se pare că aşa e la modă, fie pentru că au impresia că este simplu să ai un asemenea companion. Însă animalele au necesităţi, au sentimente, au şi ele aşteptări de la stăpânii lor şi nu sunt simplu de îngrijit. Nu în ultimul rând, cei care îşi asumă asta trebuie să fie convinşi că vor cu adevărat tot ce e mai bun pentru animalul lor şi că sunt dispuşi să-i acorde acestuia timpul şi afecţiunea lor”, a încheiat Lucia Bel.