Elevii Colegiul Naţional Barbu Ştirbei, în top: 215 premii şi menţiuni, obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare

Anul acesta s-au obţinut peste 215 premii şi menţiuni la olimpiade şi concursuri şcolare, etapele judeţene, naţionale şi internaţionale. 32 de elevi au reprezentat cu succes CN ,,Barbu Ştirbei’’ la etapa naţională a olimpiadelor şcolare şi la diverse concursuri naţionale.

Lotul olimpic naţional se mândreşte cu un 10 şi Premiul I al elevei Maria Stancu din clasa a IX-a G, profil filologie- bilingv, la Olimpiada de religie, elevă pregătită de prof. Valentina Duţă. Alex Nedelcu, clasa a IX-a B, profil matematică- informatică, intensiv engleză, pregătit de prof. Adela Barz a obţinut Menţiune la Olimpiada de limba engleză, situându-se pe poziţia a 5-a în clasamentul naţional. Geografia a fost reprezentată de elevii Izabela Ene (a IX-a B) şi Ion Manciu ( a X-a A), pregatiţi de prof. Carmen Marica, eforturile şi cunoştinţele amândurora fiind recompensate cu câte un Premiu Special. La disciplina Informatică, elevul Radu-Mihai Vlad, elev in clasa a XII-a D, îndrumat de prof. Gabriela Şerban, a obţinut Medalia de bronz.

Rezultatele proiectului Erasmus

Elevul Ionuţ Barbu ( a XII-a D) a prezentat rezultatele proiectului Erasmus+ VET "Developing skills in Android applications and programming e-commerce platforms“ (2016-1-RO01-KA102-023317) ( echipa de gestiune proiect: prof Marinela Dinca, prof. Gratiela Preda, contabil Georgeta Dinu) la Concursul Naţional "Made for Europe" 2018, obţinând Premiul I.

La Concursul Naţional Public Speaking s-au obţinut un un număr impresionant de premii, iar lotul calificat la etapa regională de la Constanţa a obţinut 5 premii I, calificându-se astfel în semifinalele de la Bucureşti, unde eleva Cătălina Stroe, a X-a B, a obţinut Premiul III.

Concursuri sportive

Competiţiile sportive au adus în finalele naţionale echipele de handbal masculin( prof. Viorel Dinu) şi baschet masculin ( prof. Magdalena Ion). Ştefania Lupu( a X-a G) va concura în luna mai la finala de Cros feminin, iar Vlad Radu Mihai ( a XII-a D) va reprezenta CNBS la finala pe ţară la şah, ambii pregătiţi de prof. Magdalena Ion.

Concursul naţional,, Lecţii cu Nichita’’- secţiunea Traducere limba engleză- a adus în palmaresul Colegiului 5 premii şi 3 menţiuni: Alex Nedelcu - Premiul I, Răzvan Puişor Premiul II, Alexandru Iacob Premiul III- pregătiţi de prof. Adela Barz, Sabina Tabarana Premiul III- prof. Cosmin Florescu şi Ariana Ivanciu( a XI-a G), pregătită de prof. Alina Vişinescu a obţinut Premiul II la secţiunea Seniori

An de an, tot mai mulţi elevi participă la competiţii internaţionale, unii reuşind performanţe remarcabile. Amintim eleva Ana Maria Papurică (a X-a B) ce a obţinut Locul III cu lucrarea ,,Verena’’ la concursul anual de design NASA Space organizat de NASA Ames Research Center şi National Space Society, coordanator prof. Corina Mihaela Ionescu.

În echipa de robotică a României

Elevul Radu Dumitrescu ( aXI-a B) este membru al Echipei Naţionale de Robotică a României AutoVortex,echipa ce a ocupat Locul I la Campionatul Internaţional de Robotică FTC Perm, Rusia. Eleva Liana Vasile( a IX-a B) este finalistă în cadrul competiţiei TSL 2018 International School Essay and Debate, iar Razvan Marcu şi Alex Nedelcu au obţinut Mentiune în cadrul aceleiaşi competiţii. Finalistii CNBS la competiţia internaţională World Youth Essay Competition 2018 sunt: Fabian Ionut Triol IX G, Andreea Oprea XB, Ana Maria Papurică XB, Răzvan Bănescu XB şi Diana Tescu XIB, pregătiţi de prof. Adela Barz. La Concursul internaţional online de limba engleză Best in English, primele 10 scoruri au plasat CN Barbu Ştirbei Călăraşi pe prima poziţie în România şi pe locul 88 în lume din 750 de şcoli participante. Cel mai bun scor din România l-a obţinut elevul Alex Nedelcu.

,,Sunt bucuroasă că este abordată o gama largă de concursuri ce se pliază tot mai mult pe abilităţile şi nevoile elevilor noştri, sunt mândră de diversitatea provocărilor ce îi atrage atât pe profesori, cât şi pe elevi, pregătindu-i pentru viaţă. Sunt fericită că numele Colegiului Naţional ,,Barbu Ştirbei’’ este sonor, în mod pozitiv, si atât de prezent pe harta ţării şi, tot mai des, pe harta lumii. Programele diverse demarcate în liceu, precum şi cele de dezvoltare personală îi schimbă pe elevi în bine, îi deschid spre cunoaştere, îi transformă în tineri curioşi, curajoşi şi câştigatori”, spune dna director Eufrosina Amza.