Cum recunoaştem lipsa de calciu din corp, mineralul care ţine inima vie. Pierderile de memorie şi leşinurile, primele semnale de alarmă

Calciu, mineral esenţial pentru buna funcţionare a corpului, furnizează energie pentru inimă, muşchi, nervi şi sânge. “Lipsa de calciu se poate manifesta prin tremor, palpitaţii, insomnie sau somnolenţă, leşinul de câteva secunde care nu implică şi pierderea totală a stării de conştienţă, pierderi de memorie şi scăderea capacităţii de memorare şi a atenţiei. De asemenea, pot apărea şi simptome ca senzaţie de amorţeală la nivelul membrelor, furnicături în degete, palme sau picioare”, spune dr. Carmen Popa, medic internist.

Ce afecţiuni generează

Din cauza lipsei de calciu pot apărea şi boli precum osteoporoza şi spasmofilia. Hipocalcemia netratată poate avea în timp consecinţe grave pentru organism, de la osteoporoză până la tulburări de memorie, reversibile până la un punct, şi cataractă. Un nivel redus al calciului din organism poate determina apariţia spasmofiliei, care se declanşează în perioade prelungite de stres şi oboseală sau în urma unui şoc puternic.

Calciul este elementul constitutiv de bază al dinţilor şi oaselor, este esenţial pentru menţinerea sănătăţii acestora, intervine în secreţia insulinei, este important pentru coagularea sângelui, pentru buna funcţionare a inimii, muşchilor şi nervilor. Se găseşte în: seminţele de floarea-soarelui şi de susan, legumele cu frunze verzi, fasole, conopidă, varză, mazăre, ţelină, algele marine, produsele lactate, migdale, soia, gălbenuşul de ou, portocale şi broccoli.

Fasolea, un aliat de nădejde

O ceaşcă de suc de portocoale, proaspăt stors, oferă aproximativ 72 mg de calciu. În afară de vitamina C şi calciu, portocalele sunt de asemenea o bună sursă de potasiu, vitamina A şi beta-caroten. Cele mai multe tipuri de fasole sunt foarte bogate în calciu. De exemplu, fasolea albă conţine aproximativ 175 mg de calciu la o porţie de 100g. Fasolea împiedică absorbţia zaharurilor. Pentru că are foarte puţină grăsime şi colesterol deloc, fasolea este foarte indicată în regimul diabeticilor.

Broccoli, excelentă sursă de vitamine

O cească cu aceste bucheţele verzi oferă aproximativ 74 mg de calciu, împreună cu 120 mg de vitamina C care va ajuta corpul să absoarbă mai uşor calciul. Broccoli conţine, de asemenea, mari cantităţi de vitamina K, vitamina A, acid folic şi fibre. Broccoli este un aliment cu proprietăţi uluitoare, este foarte bogat în vitamine şi minerale, unele dintre ele rar întâlnite în alte legume. Broccoli conţine glucide, vitamina A, C, în cantităţi cu totul speciale. În 200 de grame de broccoli se gaseşte mai multă vitamina C decât într-o portocală.

Broccoli este remarcabil şi prin cantitatea foarte mare de calciu pe care o conţine. În 100 de grame de broccoli fiert se găsesc 74 mg de calciu şi 123 mg de vitamina C care ajută la absorbţia calciului.