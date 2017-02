Tânără desfigurată de fiul unui fost viceprimar din Buzău. Femeia a fost lovită în faţă violent cu un pahar

Daniela Saulea, o tânără din Buzău, de 34 de ani, a ajuns sâmbătă noaptea la Urgenţe cu multiple leziuni la nivelul capului şi o tăietură la faţă, care se pare că i-a afectat şi ochiul stâng. Din acest motiv, medicii buzoieni au decis să o transfere în aceeaşi noapte la spitalul de oftalmologie, din Bucureşti, pentru îngrijiri de specialitate. Ea a fost adusă cu o ambulanţă de la clubul No Limit, unde petrecea împreună cu câteva prietene.

Din declaraţiile acestora reiese că, din cauza unor bani datoraţi unul celuilalt, a izbucnit un scandal între Daniela şi tânărul Cosmin Chijer, care a degenerat în bătăi cu pumnii şi lovirea fetei cu un ciob de sticlă în zona feţei. Ambii protagonişti ai altercaţiei au avut nevoie de îngrijiri medicale, fata pentru rănile grave din zona pometului stâng, iar băiatul, pentru răni la mână.

Când a ajuns la spital, medicii au constatat că Daniela Saulea prezenta urme de violenţă fizică. Poliţia municipiului a fost sesizată despre această agresiune de către personalul UPU.





Cosmin Chijer s-a ales cu dosar penal pentru lovire şi alte violenţe, însă încadrarea ar putea fi schimbată în funcţie de evoluţia stării de sănătate a victimei.

Cosmin a dat declaraţii la Poliţie chiar în noaptea incidentului şi a susţinut în faţa oamenilor legii că din senin s-a trezit lângă el cu tânăra care avea un pahar în mână. A fost scuipat, pălmuit iar când a pus mâinile la faţă, ca să îşi ferească ochii, paharul din mâna fetei s-a spart şi s-a tăiat singură la ochi.



Foto: Facebook

”În timp ce mă aflam la ziua unui prieten, cum eram toţi la masă a venit fata la mine şi a dat cu paharul. Am semn la faţă pe partea stângă. O fată care era cu noi la masă a fost şi ea tăiată la o mână. Mi-a dat două palme, m-a scuipat şi, după aceea, eu am împins-o, i-am zis să plece. Atunci ea avea paharul în mâna stângă iar când a vrut să dea cu el mi-am pus mâna în faţă şi s-a spart. Atunci au sărit cioburi pe faţa ei. Eu nu am avut pahar în mână, nimic. Oricum ea a mai avut ceva în dreapta pentru că din palmă mi-a crăpat o măsea”, a declarat Cosmin Chijer (foto sus), tânărul acuzat de agresiune.

Cosmin Chijer susţine că nu o cunoştea pe Daniela Saulea. ”Nu am avut niciodată vreo altercaţie cu ea, nu sunt prieten cu ea, nu am băut niciodată măcar o cafea cu ea. Era doar pe Facebook la prietenii mei”, declară tânărul.

Cosmin Chijer are 27 de ani, este din comuna Vadu Paşii, şi îşi doreşte o carieră politică, asemenea tatălui său, Nicolae Chijer, fost viceprimar din partea PP-DD şi, în prezent, consilier local ALDE. Tânărul este membru PMP, organizaţia de tineret.