Crucea Alb Galbenă, finanţată de Consiliul Judeţean în următorii trei ani

În urma acordului, atât autorităţile belgiene cât şi Consiliul Judeţean Buzău vor finanţa activitatea Crucii Alb Galbene Buzău după ce aceasta a pierdut finanţarea din partea Ministerului Muncii.





„Din nefericire Crucea Alb Galbenă a pierdut în acest an finanţarea de la ministerul Muncii şi s-a pus chiar problema încetării activităţii. Noi consilierii judeţeni am dat o hotărâre prin care să asigurăm finanţare în acest an dar în urma discuţiilor cu autorităţile belgiene am semnat un nou acord de finanţare de 30.000 de euro pe 3 ani. Acelaşi lucru îl vom face şi noi, Consiliul Judeţean pentru că e un serviciu bine pus la punct şi sunt mulţi oameni care au nevoie de îngrijiri la domiciliu. Mulţumesc pe această cale tuturor consilierilor judeţeni care şi-au dat girul pentru finanţarea acestei activităţi”, a declarat Petre Emanoil Neagu, preşedintele C.J. Buzău.





Fundaţia Crucea Alb Galbenă România este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, care de aproape două decenii se ocupă de îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice şi se preocupă de bunăstarea şi liniştea seniorilor. Fundaţia Crucea Alb Galbenă România are ca misiune să ofere tuturor persoanelor eligibile servicii medicale de calitate la domiciliu, atunci când au nevoie, fără costuri, contribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.