Doctoriţa de 35 de ani care face minuni într-un spital de provincie. A renunţat la o carieră garantată în Germania pentru a se întoarce în România

Mihaela Ioana Albu are 35 de ani şi este singurului medic specializat în chirurgie plastică şi micro-chirurgie reparatorie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa. A ajuns acolo în 2016, iar micul oraş din inima Ardealului i-a devenit casă.





Doctoriţa originară din Aleşd, judeţul Bihor, spune că încă din adolescenţă ştia că vrea să urmeze medicina şi să ajute oamenii. Decesul rapid şi fără un diagnostic clar al bunicilor săi, dar şi decizia verişoarei sale de a urma medicina au influenţat-o pe tânără.



Ioana Albu s-a pregătit în Cluj-Napoca, iar din anul II s-a îndreptat spre chirurgie plastică şi microchirurgie reparatorie, încântată de inovaţiile din acest domeniu de activitate.



A învăţat de la şeful chirurgilor plasticieni din Germania



Tânăra a avut ocazia să petreacă doi ani de rezidenţiat, în perioada 2014-2016, în Germania, la Spitalul „Rotes Kreuz“ Kassel, sub îndrumarea profesorului Ernst Magnus Noah, care la acea vreme era preşedintele Asociaţiei Chirurgilor Esteticieni din Germania.



Deşi a mers în Germania, o ţară care o fascina de când se ştie, cu gândul de a rămâne, în 2016 a luat decizia de a se întoarce în ţară. Lipsa unei vieţi sociale şi faptul că nu a reuşit să se simtă ca acasă, au determinat-o să vină în România.



„Am avut multe de învăţat de la el profesorul Ernst Magnus Noah pe partea de estetică, dar şi reconstructivă. Germania dintotdeauna m-a fascinat. Am avut posibilitatea să rămân. Am început să simt însă că nu mai am viaţă socială şi nu mă regăseam din punct de vedere personal. Profesional pot să spun că aveam de toate. Şi aici, la Bistriţa, programul a devenit încărcat, dar am libera alegere cât îmi depăşesc programul de zi cu zi“, explică medicul.



Tânărul medic a decis să vină la Bistriţa datorită încrederii pe care i-au câştigat-o managerii spitalului judeţean. Unitatea medicală a fost reabilitată în ultimii ani cu milioane de euro, bani de la stat sau din fonduri europene. Doar în blocul operator al spitalului au fost investiţi 6,5 milioane de euro.



Despre investiţiile de la Bistriţa i-a vorbit soţul său, care lucrează, de asemenea, în domeniul medical. Mihaela Albu a fost primul chirurg plastician angajat vreodată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa care a avut norocul de a-şi alege aparatura, iar conducerea unităţii medicale i-a pus la dispoziţie tot ce a cerut.



„Am avut norocul să primesc dotările de care am avut nevoie ca să pot să-mi desfăşor activitatea şi să fac operaţii, de la cele mai simple la cele mai complexe. Tot ce am avut nevoie, de la microscop, la motor chirurgical, toată aparatura necesară mi-a fost achiziţionată“, spune medicul.





Unui sibian i-a fost salvat piciorul la Bistriţa

În medie, medicul face în jur de 500 de operaţii anual, multe dintre acestea complexe, care pot rivaliza cu cele efectuate în marile centre universitare din România.



Cea mai complicată operaţie condusă de medicul Mihaela Albu a avut loc la începutul anului 2018. Pacientul a venit tocmai de la Sibiu pentru a se opera Bistriţa, pentru că Mihaela Albu a fost printre puţinii medici din ţară care s-a încăpăţânat să-i salveze piciorul, ceilalţi recomandându-i amputarea.



„Am avut un pacient din Sibiu cu o infecţie osoasă veche, cronică. Din ce am înţeles eu s-a adresat şi altor centre şi i s-a propus amputarea, după care a fost în străinătate, unde i s-a propus aceeaşi operaţie care i-am propus-o şi eu, însă la un preţ mult prea mare şi atunci s-a decis să vină în Bistriţa. S-a înlocuit porţiunea de os cu o bucată luată de la gamba opusă, s-a luat cu vasele de sânge, cu artera, cu vena şi s-au transferat la celălalt picior. Estimativ 12 ore a durat intervenţia, am avut două asistente care m-au ajutat şi un coleg ortoped cu care am colaborat pentru fixarea osului. Acum pacientul merge pe picioarele lui“, povesteşte medicul Albu.



Pacientul care a ales să se opereze la Bistriţa a mai încercat într-un spital din Ungaria, unde i-ar fi cerut 18.000 de euro pentru o astfel de intervenţie. La Bistriţa s-a operat gratuit, având asigurare de sănătate.



La curent cu toate noutăţile în domeniu



Potrivit tânărului medic, deşi o operaţie de 12-13 ore pare istovitoare, orele zboară repede. Oboseala extremă se simte abia după ce ieşi din operaţie.



Mihaela Albu lucrează atât cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, pe partea de urgenţe şi reconstrucţie, dar şi cu o clinică particulară pe partea de intervenţii chirurgicale estetice. Cea mai mare implinire spune că este când vede că un pacient a ajunge la spital în stare gravă şi reuşeşte după un timp să se întoarcă sănătos la familia lui.

„Iniţial, când am ales chirurgia plastică, am ales-o pentru partea de estetică. Îmi doream să văd oamenii fericiţi şi împliniţi. Asta e o parte importantă din punct de vedere social. Sunt mulţi pacienţi care îşi reduc viaţa socială din cauza complexelor. De asemenea, mă fascinează foarte mult şi microchirurgia, care este mai complexă“, mai spune medicul.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi tehnici şi aparaturi în domeniu, specialistul merge de câteva ori pe an la congrese în Germania şi la schimburi de experienţă.

„În Bistriţa se fac aceleaşi operaţii ca şi în centrele universitare, cel puţin din punctul meu de vedere. Nu sunt cazuri pe chirurgie pastică care să nu poată fi rezolvate la Bistriţa şi să meargă în altă parte. Cam asta mi-am dorit. Când am venit în Bistriţa mi-am dorit să pot să fac aceeaşi performanţă cum se face în Cluj şi Târgu Mureş, pentru că fac asta cu pasiune şi dacă mi-ar fi redus activitatea acest oraş cred că nu mi-aş fi dorit să rămân“, mărturiseşte medicul Albu.





