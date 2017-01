Cel mai longeviv primar în funcţie din România. Conduce primăria din comuna arădeană Tîrnova de exact 27 de ani

Florin Farcaşiu a fost numit primar în 10 ianuarie 1990, imediat după Revoluţie, apoi a reuşit să-şi reconfirme mandatul la toate alegerile locale care au urmat. În 2012, a fost ales de două ori ca primar, în urma repetării alegerilor la Tîrnova.

Primarul afirmă că anii petrecuţi în fruntea comunităţii nu au fost deloc uşori. Cu toate acestea, adaugă că n-ar ezita s-o ia de la capăt, dacă ar fi pus în această situaţie.

Unul dintre cele mai grele momente de care îşi aminteşte, după 27 de ani de activitate, este organizarea primelor alegeri libere. Legile funciare au fost alte pietre de încercare cărora le-a făcut faţă, dar care i-au scos peri albi tânărului primar de la acea vreme.

„Tîrnova avea de retrocedat peste 7.500 de hectare, împărţite în 22.000 de parcele, care trebuiau să ajungă la 5.000 de proprietari. Nu era deloc uşor”, spune Farcaşiu.

Florin Farcaşiu a fost ales ca primar al comunei Tîrnova de nu mai puţin de opt ori, din partea PNŢ-CD mai apoi a PNL. Farcaşiu va împlini în acest an 52 de ani şi este cel mai longeviv primar în funcţie din România. Prima poziţie în acest clasament neoficial a fost cucerită în urma alegerilor locale din vara anului 2016. Atunci, cel care deţinea prima poziţie, primarul coumei Boloteşti, din judeţul Vrancea, avea să piardă alegerile.

Tîrnova este una dintre cele mai mari comune din judeţul Arad, şi ca număr de locuitori (7.000), şi ca întindere.



În 1990, când încă nu se stinseseră ecourile Revoluţiei, Florin Farcaşiu făcea parte din comitetul Frontului Salvării Naţionale şi i s-a oferit conducerea localităţii până la organizarea primelor alegeri libere.

„Cineva a propus ca funcţia să fie preluată de fostul secretar de comună, însă acesta a refuzat. Apoi altcineva a propus ca primar să fie cel mai tânăr. La vremea aceea, aveam 24 de ani. Aşa am ajuns primar, deşi nu îmi doream acest lucru. Nu ştiam foarte bine ce trebuie să fac, dar fiind un tip responsabil şi impulsiv am acceptat. A contat şi faptul că nu am fost membru al PCR. Oarecum m-a luat prin surprindere numirea de către colegii mei”, mărturiseşte Florin Farcaşiu.

