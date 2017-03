Arădeanca Lorena Gâlea, pe scena Next Star: „de Pepe mi-a fost cel mai frică, iar pe Dorian Popa mi-am dorit foarte mult să îl cunosc”

Lorena a început să studieze muzica de la o vârstă fragedă, aproximativ la 5 ani.

„Acasă cântăm fără oprire indiferent de activităţile pe care le desfăşurăm, însă talentul meu a fost remarcat de către doamna educatoare Maria Blaj, la grădiniţă, în urmă cu 3 ani, când a cântat la serbarea de Crăciun în calitate de solistă”.

Pentru a învaţă tehnica vocală care să o ajute să progreseze în muzică, a început cursurile de canto vocal, în luna martie 2014 la Clubul DezArt Arad, unde a avut-o ca profesoară pe Simona Cosma Bivald şi, în paralel a urmat cursurile de Canto de la Palatul Copiilor Arad, cu profesoara Laura Roşu. În luna decembrie 2016, îndemnată fiind de părinţi şi profesoara sa, de la Şcoala Populară de Arte, Lorena s-a înscris pentru preselecţiile Next Star iar, în ianuarie anul acesta, a aflat că a fost admisă.

„A fost o imensă bucurie care m-a impresionat până la lacrimi. Doamna profesoară a fost nespus de fericită la aflarea veştii. Am început intens pregătirea vocală. În luna martie au urmat filmările mult aşteptate”, spune Lorena.



Ajunsă la Bucureşti, a cunoscut staff-ul şi juraţii emisiunii Next Star,după care a participat la repetiţii şi filmări. „A fost cea mai important experienţă din viaţă mea, de până acum. Am cunoscut oameni extraordinari şi am avut un mentor, Dorian Popa, cum rar mai există oameni în zilele noastre”, mai spune eleva din Arad.



Tânăra afirmă că atât cursurile de canto cât şi prima preselecţie Next Star la care a participat au ajutat-o să progreseze mult deoarece a fost necesar să înveţe o piesă în engleză pe care a înregistrat-o şi trimis-o la studiourile Antena 1: „au fost şi alte preselecţii de emisiuni la care am participat însă după mai multe încercări am reuşit să ajung la emisiunea mult visată de către mine: Next Star. A fost minunat sau chiar magic pot să spun. Este un alt nivel competiţional. E greu deoarece concurenţă vine şi din alte domenii. Am învăţat foarte multe din această experienţă benefică”.



Lorena spune că şi-a dorit de foarte mult timp să ajungă aici iar studiul, concursurile la care a mai participat înainte şi repetiţiile pe care le-a făcut chiar şi în vacanţe au ajutat-o să atingă nivelul competiţional de care e nevoie pentru o asemenea emisiune. La Next Star a interpretat melodia “That Man”, a cunoscutei interprete Caro Emerald. În cea ce priveşte părerea juraţilor legat de momentul său artistic, Lorena spune că aceştia l-au apreciat, i-au dat indicaţiile necesare pentru a se descurca şi mai bine pe viitor şi i-au confirmat că drumul pe care a pornit este corect: “de Pepe mi-a fost cel mai frică dintre juraţi iar pe Dorian Popa mi-am dorit foarte mult să îl cunosc”.



Cu toate că muzica îi ocupă mare parte din timp şi este pe primul locul în lista activităţilor favorite, ca orice copil de vârsta ei, în timpul liber Lorenei îi place să se plimbe cu bicicleta şi cu rolele, să se joace în parc cu copiii, să ia lecţii de dans şi engleză şi să se joace cu hamsterii ei, Chantal şi Cristal.

Deşi are doar nouă ani, ştie exact ce vrea să facă pe viitor: „dacă mă ajută Dumnezeu, îmi doresc imens să am o carieră muzicală şi să cânt pe marile scene internaţionale”.



Concursurile şi spectacolele la care a participat Lorena Gâlea:

2014:Concurs judeţean muzică uşoară Arad Loc 2,Ghiocelul de

argint Arad Loc 2, Steluţele Cetăţii Deva Loc 1, Floare de lotus

Oradea Menţiune 2,Star Vivere Oradea Menţiune,Stele în devenire

Timişoara Loc 1,

Spectacole,Emisiuni Tv:Spectacol de caritate(Sindicate),spectacol din

cadrul semimaratonului Aradului(Locaţii:Lunca

mureşului,primărie),zilele Fântânele,Unifest UAV deschidere,Balul

bobocilor UAV,Balul de caritate Lions Club,Inedit Tv,West Tv



2015 :Steluţa de cristal Arad Loc 1,Steluţele cetăţii Deva Loc

1,Floare de lotus Oradea Menţiune 2,Star Vivere Oradea Loc 1,Am un vis Salonta Loc 3, Spectacole,Emisiuni Tv:Unifest UAV deschidere,Cărtureşti Atrium Mall,Balul de caritate Lions Club,



2016 :Live Muse Art Arad Loc 1 Excelenţă,Concurs judeţean de

muzică uşoară Arad Loc 1,Steluţa de cristal Arad Loc 1,Ar Music Fest

Premiul Absolut,Theatrum mundi Arad premiul special,Ursuleţul de aur

Baia Mare Loc 3,Trecut,prezent,viitor Deva Premiul special,Delfinul de

aur Năvodari Loc 2,Capitală muzicală Sibiu Loc I,Arad kids talent-premiul special,Star vivere music revolution Menţiune,

Spectacole, Emisiuni Tv:Vocea României-preselecţii finale Bucureşti,Tv

Arad Ghilea Show-Aleea muzicii,West Tv Emisiunea de paşte Adi

Moldovan,Trăistuţă cu poveşti Iulie,Baza sportivă Cet,Turcia Cristal

Admiral Resort Suites&Spa-August,Teatrul de vara Şcoală populară

arte-August,Noaptea cercetătorilor Europeni Atrium

mall-Octombrie,Barfly cu band Ricardo Căria-Octombrie,Locul de joacă

Paradisul copiilor-Noiembrie,Al XXXIX-lea Congres al asociaţiei

generale a învăţătorilor din România-noiembrie,Concert colinde

Lipova,Preselecţii Next Star,

2017: Live Muse Art Arad Marele Premiu,Concursul judeţean

Palatul copiilor Arad premiul 1 & premiul special al Radio-Tv Arad. Spectacole, Emisiuni Tv:Tv Arad-Mic tv-Februarie,Next Star-Martie.





