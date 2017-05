Voluntariat pentru Mocăniţa de pe Valea Arieşului: ”Un vis pentru care merită să donezi câteva zile din viaţă”

Adrian Puiuleţ a creat un eveniment pe Facebook denumit ”Voluntariat defrişare linia Mocăniţei!” prin care încearcă să adune cât mai multe persoane care să se deplazese în perioada următoare pe Valea Arieşului pentru a ajuta la defrişarea traseului de cale ferată îngustă.

”Un investitor privat va redeschide linia Mocăniţei de pe Valea Arieşului, între Luncă Arieşului şi Baia de Aries! Eu zic că putem să dăm o mână de ajutor pentru defrişarea liniei! Cu cât mai mulţi, cu atât mai bine! Dacă suntem mulţi, ne vom împarţi în mai multe echipe! Perioadă trecută în event e 12 mai-21 mai, fiecare cum poate veni, în weekend-uri sau în timpul săptămânii”, a scris iniţiatorul acţiunii de voluntariat.

din care reiese că 85% din linie e afectată, etc. Că fiind vorba de un investitor privat, ar trebui ca lumea să fie plătită. Eu cred că statul a demonstrat incapacitatea de a păstra măcar (ce sa mai vorbim de punerea în valoare) a acestui obiectiv, ca şi multe altele. Dacă cineva doreşte şi poate să reînvie Mocăniţa, din punctul meu de vedere nu e important cine o face. Şi acest investitor sigur va avea o mulţime de cheltuieli legate de înlocuirea liniei (acolo unde a dispărut), refacerea terasamentului, traversările şoselei, demolarea clădirilor construite abuziv, aşa că eu/noi putem ajuta acolo unde nu e chiar atâta bătaie de cap", spune Adrian Puiuleţ. Acesta susţine că cei care vor merge să ajute îşi vor suporta şi costurile legate de transport şi masă. "De ce facem asta? Pentru că unii dintre noi am crescut cu Mocăniţa. Alţii doar s-au intersectat cu ea în diferite perioade. Cred că merită refăcută linia şi pusă în valoare din punct de vedere turistic. Au fost şi sunt multe discuţii pe reţelele de socializare: că e imposibil să mai fie refăcută linia, că acum cinci ani s-a făcut un studiu

Ecologistul din Apuseni susţine că îşi aminteşte şi acum ultima călătorie cu Mocăniţa, de la Turda la Sălciua, în anul 1996. ”Cred că pot/putem oferi 2-3 zile din viaţa mea/noastră, ca să muncim pentru o idee! Gratuit! Investitorul a defrişat deja 9 km de linie, vom vedea câţi ne adunăm şi vom vedea din ce zonă pornim (dacă suntem mai mulţi, ne vom împărţi pe mai multe zone). Mai rămâne de stabilit locul de campare (adică unde vom sta cu cortul şi vom socializa când se face seara)! Eu am făcut event-ul, dar cred că mulţi dintre oamenii care iubesc această idee sunt interesaţi! Şi acum tresar când îmi amintesc cum, pe 1 mai 1996, am călătorit pentru ultima oară cu Mocăniţa, de la Turda la Sălciua! Ploua, noi eram într-un vagon descoperit, cântam la chitară şi mâncam gem de prune! Un vis care are toate şansele să redevină realitate! Şi pentru asta se merită să donezi câteva zile din viaţa ta!”, susţine preţedintele ATE Trascău Corp Zlatna. Cei care vor să dea o mână de ajutor pentru defrişarea liniei, pot suna la nr. de tel 0745306805, Adrian Puiuleţ. Tabăra de corturi urmează să fie amplasată în comuna Sălciua.