Spitalul din Blaj şi-a modernizat o secţie în regie proprie. Rezultatul: 5 saloane cu baie proprie, aer condiţionat, internet, TV şi iluminat cu leduri

Secţia Neurologie de la Spitalul Municipal Blaj a fost redeschisă, după ce, timp de trei luni, a trecut printr-un amplu proces de modernizare. Lucrările s-au desfăşurat în regie proprie, din fondurile proprii ale spitalului blăjean, au costat aproximativ 150.000 de lei, la finalul acestora Secţia Neurologie având dotări excepţionale: saloane cu baie proprie, aer condiţionat, televizoare, iluminat cu leduri şi prize la fiecare pat, o sală de tratament şi un oficiu, totul în ajutorul pacienţilor ce vor fi internaţi aici.

Managerul interimar al Spitalului Municipala Blaj, Iacob Nicolae Suciu, a declarat că este lucrarea cea mai „de suflet”, realizată cu multă trudă, care a ţinut cont de absolut tot, astfel încât să fie prevăzute toate condiţiile pentru ca saloanele să beneficieze de cele mai bune condiţii posibile.

„Cred că a fost un imens avantaj faptul că am efectuat aceste lucrări în regie proprie, cu oamenii noştri. Dacă am fi apelat la o firmă specializată, probabil că nu am fi reuşit să facem toate dotările, pentru că preţul ar fi fost dublu. Aşa însă, am putut să ne punem în practică toate ideile, iar lucrările au fost efectuate cu grijă, ca şi cum am fi muncit acasă la noi. Concret, a fost înlocuită şi extinsă instalaţia electrică, au fost modernizate reţelele de apă şi canalizare, astfel încât să deservească noile facilităţi, iar saloanele au fost modernizare, astfel încât pacienţii internaţi aici să beneficieze de condiţii cât mai bune de recuperare. S-a muncit mult, timp de trei luni, nu ne-am grăbit, pentru că am dorit ca lucrarea să fie cât mai completă şi, zic eu, rezultatele se văd. Nimeni nu îşi aminteşte când a fost ultima dată modernizată această secţie, de la Spitalul Vechi, din ceea ce am discutat cu cei mai vechi colegi, de-a lungul timpului, efectuându-se cel mult lucrări de zugrăvire a saloanelor”, a spus managerul spitalului din Blaj.





Lucrarea a fost realizată cu sprijinul Primăriei Blaj care a pus la dispoziţie, prin detaşare, personal de la Serviciul Public de Gospodărie Locală. ”Avantajul lucrărilor în regie proprie este că au un preţ mai mic, pot fi adăugate îmbunătăţiri pe parcurs, în funcţie de necesităţi, fără a fi necesară refacerea caietului de sarcini, deci fără modificări legislative, care ar fi îngreunat perioada de implementare. Sper că această lucrare nu este decât începutul reabilitării integrale a tuturor secţiilor Spitalului Blaj şi cred că poate fi un model pentru orice spital din România, chiar şi pentru unul mult mai mare decât spitalul blăjean”, a declarat primarul Gheorghe Rotar.

Începând de marţi, 23 ianuarie, la Secţia Neurologie au fost internaţi primii pacienţi, după ce, timp de trei luni, aceştia au fost relocaţi la Secţia Psihiatrie. Secţia Neurologie, remodernizată, are cinci saloane, cu un număr total de 25 de paturi, o sală de tratament şi un oficiu. Fiecare salon are baie proprie, cu facilităţi şi pentru persoanele cu dizabilităţi. Uşile saloanelor au fost schimbate, astfel încât să se poate intra cu pacienţii aflaţi la pat. Au fost montate, de asemenea, bare de inox în toată secţia, pentru pacienţii cu dificultăţi locomotorii. De asemenea, Secţia beneficiază de internet wireless, telefonie, videointerfonie şi un sistem modern de supraveghere video.

Conducerea Spitalului Municipal Blaj speră că investiţiile vor continua în cadrul instituţiei. În funcţie de fondurile existente, se intenţionează modernizarea secţiilor ATI şi UPU din cadrul spitalului blăjean, la standardul stabilit acum de Secţia Neurologie. Spitalul din Blaj s-a mai remarcat în ultimii ani prin operaţiile în domeniul chirurgiei vasculare care rivalizează cu servicii de complexitate ridicată oferite în unităţi mult mai mari, cum ar fi cele din Cluj-Napoca sau Târgu Mureş. Ultima operaţie de acest gen a avut loc în luna decembrie. Un pacient care risca să-şi piardă picioarele a fost salvat de echipa de medici a spitalului.