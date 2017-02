Mesajul unui lider al protestatarilor din Alba: ”Aceşti politicieni trebuie să plece. Este obligatorie demisia Guvernului”

”Am ajuns la o vârstă de unde pot să mă uit înapoi. În momentul când am ajuns la 20-21 de ani am zis: dacă şi eu plec din ţară, aici cine mai rămâne şi am rămas. Am reuşit să fac ceva şi acum suntem în situaţia în care ajungem de unde am plecat. Nu pot să accepta asta”, spune Cristian Stan. Acesta este director tehnic la o firmă privată din comuna Stremţ. ”Merg la serviciu în fiecare zi între 8 şi 16, după care mă urc în maşină şi vin la Alba Iulia la protest”, afirmă tânărul.

Cristian Stan spune că a cheltuit aproximativ 800 de lei din banii personali pentru a se prezenta cum se cuvine la proteste. Jumătate din sumă a dat-o pe o portavoce utilizată pentru discursuri şi sloganuri. ”O să cheltuim în continuare atât cât ne permitem ca să ne atingem scopul. Ştim că protestele au fost ilegale, dar de luni suntem în legalitate. Am obţinut autorizare pentru toată săptămâna. Vom continua în fiecare zi atâta timp cât sunt susţinători ai principiilor noastre. Atâta timp cât Bucureştiul şi Cluj-Napoca ne susţin”, mai spune Cristian Stan. Acesta povesteşte că a trăit ”foarte greu” noaptea în care a fost adoptată ordonanţa.





”Mesajul meu pentru politicieni ar fi să plece. Nu cred că cineva mai are o îndoială că aceşti politicieni care ne-au condus prin rotaţie 27 de ani mai pot să ne ofere ceva, decât o minciună mai mare sau o minciună mai mică. Este obligatorie demisia Guvernului”, afirmă tânărul antreprenor din comuna Stremţ.

Cristian Stan nu este de acord cu alegeri anticipate şi afirmă că PSD trebuie să guverneze în continuare. ”Cred şi respectăm votul popular din 11 decembrie. Nu negăm cei trei milioane de oameni care au votat PSD. Suntem de acord că PSD trebuie să conducă şi să dea un guvern, dar să dea un guvern de oameni oneşti şi un preşedinte al PSD onest”, spune Cristian Stan.