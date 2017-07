Membru ALDE respins de propriul partid când a vrut să candideze. Fiindcă l-au făcut „prea bătrân“, cere daune uriaşe şefului de filială

Radu Matei Todoran (63 de ani) a fost, pentru o perioadă scurtă de timp, candidatul ALDE Alba la funcţia de primar în Alba Iulia la alegerile locale din 2016. A fost eliminat din competiţie de liderul organizaţiei, Ioan Lazăr, pe motiv că este ”prea bătrân”.

Ca şi răspuns la această decizie, Radu Todoran l-a dat în judecată pe preşedintele ALDE Alba şi solicită daune morale şi materiale în valoare de aproape 300.000 de lei. Fostul candidat a obţinut, anterior, şi o sancţionare a omului de afaceri şi politicianului Lazăr din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Radu Matei Todoran solicită, astfel, de la Ioan Lazăr, sumele de 130.000 de lei reprezentând daune materiale şi 166.000 de lei – daune morale. Înainte de a demara procesul civil, acesta l-a reclamat pe preşedintele ALDE Alba l-a CNCD. Instituţia a decis să îi dea lui Ioan Lazăr un ”avertisment” pentru discriminare pe criterii de vârstă.



”Am considerat că am mai multe şanse de câştig dacă fapta este mai întâi incriminată de CNCD, ceea ce s-a şi întâmplat. S-a dat avertisment pe considerentul că este la prima abatere”, a spus Radu Matei Todoran. În legătură cu sumele solicitate preşedintelui ALDE Alba în procesul civil, Todoran a precizat că aşa au fost calculate de către avocaţi şi reprezintă prejudiciul material şi moral pe care l-a avut după ce a fost jignit de Ioan Lazăr şi eliminat prin nerespectarea statutului partidului din calitatea de candidat la funcţia de primar în Alba Iulia. Radu Todoran este lector universitar şi preşedinte al ”UGIR 1903” Alba.



Radu Todoran şi Ioan Lazăr pe vremea când colaborau în ALDE Alba

Declaraţia contestată de către reclamant şi pentru care a fost sancţionat Ioan Lazăr datează din martie 2016 şi este următoarea: ”S-a readus în discuţie candidatura domnului Todoran. Dar eu, cu un candidat de peste 60 de ani, ce le pot oferi albaiulienilor, ce le pot spune: că-i mai fain decât Hava sau Negruţ? Un candidat de peste 60 de ani, ce viitor ne poate oferi?”. Atunci, Lazăr a decis să îl susţină pe avocatul Ovidiu Jidveian (36 de ani) pentru candidatura la Primăria Alba Iulia. Acesta a candidat fără mare succes, iar partidul a obţinut la nivelul municipiului Alba Iulia două funcţii de consilier local. Anterior acestor declaraţii, în ALDE Alba au avut loc o serie de frământări interne care s-au finalizat cu excluderea din partid a fostului prefect Gheorghe Feneşer şi a oamenilor acestuia.

”Am fost desemnat drept candidat de primar din partea partidului ALDE (Alianţa Liberalilor şi Democraţilor din România) la primăria acestui municipiu. Desemnarea mea s-a făcut în mod democratic atât de către organizaţiile locale şi judeţene, cât şi de către conducerea centrală a acestui partid. Iar până la data de 21 martie 2016 am deţinut funcţiile de primvicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene Alba şi copreşedinte al Organizaţiei Municipale Alba Iulia a partidului amintit. De la data respectiva însă am fost demis fără nicio explicaţie din toate funcţiile prin decizia nr. 34 a celor doi copreşedinţi Călin Popescu Tăriceanu şi Daniel Constantin. (...) Motivul pentru care am fost demis a fost acela că sunt prea bătrân şi că la vârsta mea nu mai am ce oferi electoratului. Acesta a fost motivul susţinut în repetate rânduri de către domnul Lazăr Ioan”, a scris Radu Matei Todoran în plângerea adresată CNCD.

Ioan Lazăr afirmă şi în prezent că decizia de a-l înlocui pe Radu Todoran a fost una corectă. ”Şi acum am aceeaşi părere ca şi atunci. Politic era mult mai benefic pentru partid să mergem la alegeri cu un tânăr. După cum s-a văzut şi candidaţii pentru funcţiile de consilier au fost în majoritate tineri”, a spus Ioan Lazăr. Despre Radu Todoran şi decizia acestuia de a-l acţiona în judecată, Lazăr afirmă că este ”frustrat”. ”Îşi dorea foarte mult să obţină o funcţie şi era foarte frustrat pentru că nu a reuşit nimic. Despre proces nu ştiu ce să zic, deocamdată. Nu l-am mai văzut pe la partid şi nici nu ştiu dacă mai este membru. Poate pe la alt partid, pentru că le-a încercat pe aproape toate”, a completat preşedintele ALDE Alba. Procesul civil cu obiect ”acţiune în constatare şi pretenţii” a fost înregistrat la Tribunalul Alba în 6 iulie 2017.

