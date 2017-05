Ingineria de la abatorul Carmes Alba. Cum şi-a reluat activitatea fabrica unei firme în faliment

Scandalul dintre reprezentanţii firmei private şi cei ai instituţiei de stat a pornit în momentul în care proprietarul abatorului, societatea Carmes Alba SRL Mesentea, a intrat în faliment. În consecinţă, conducerea DSVSA Alba a dispus retragerea asistenţei sanitar-veterinare, lucru prevăzut expres de legislaţie. Patronul societăţii, Nicolae Cristea, avea intenţia de a prelua abatorul pe o nouă firmă şi de a solicitat o nouă autorizare. Pentru că acest demers nu a reuşit au urmat presiuni politice şi de la nivelul conducerii Instituţiei Prefectului astfel încât Ioan Tătucu a demisionat de la conducerea DSVSA Alba.

“Mi-am dat demisia, miercuri, din funcţia de director la DSVSA Alba. Decizia mea are legătură cu o situaţie la Carmes Alba. Noi am asigurat asistenţa veterinară la această societate, iar ei au făcut o datorie de 900 de milioane lei vechi. Confirm Ordinului 64, noi trebuia să retragem personalul sanitar-veterinar de la firma care a intrat în faliment. Administratorul SC Carmes nu a fost de acord, însă eu mi-am menţinut poziţia, pentru că nu pot să încalc legea. Am preferat să îmi dau demisia”, a declarat Ioan Tătucu, fostul director al instituţiei. Imediat după ce acesta şi-a înaintat demisia, în 21 aprilie 2017, conducerea naţională a instituţiei l-a desmnat director interimar pe Ioan Martin, văr şi fin al preşedintelui PSD Alba, Ioan Dîrzu.

În acceaşi zi SC Carmes Distribution Group SRL a depus o cerere la sediul DSVSA Alba prin care a solicitat evaluarea pentru obiectivul abator şi fabrică procesare carne în vederea obţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare pentru schimburi intracomunitare de origine animală. ”În urma auditului efectut de către inspectorii DSVSA Alba au fost constatate deficienţe, faţă de care au fost stabilite măsuri de remediere. Ulterior, operatorul alimentar a solicitat reevaluarea obiectivului ca urmare a remedierii măsurilor stabilite. În urma acestei solicitări de reevaluare şi a auditului efectuat, a fost notificată ANSVSA despre rezultatul acestui audit cu propunerea de autorizare sanitară veterinară şi solicitarea de alocare a numărului de autorizaţie”, se afirmă într-o comunicare oficială a DSVSA Alba, semnată de directorul Ioan Martin. Consecinţa imediată a acestei situaţii a fost emiterea de către DSVSA Alba a autorizaţiei sanitar-veterinare pentru SC Carmes Distribution Group SRL, pentru obiectivul de la Mesentea, comuna Galda de Jos. Ulterior a fost încheiat un contract oficial în baza căruia instituţia asigură personal sanitar-veterinar de specialitate la sediul abatorului.





Ioan Martin, directorul DSVSA Alba

Apariţia firmei Carmes Distribution Group SRL este un artificiu la limita legalităţii. Înainte de pronunţarea falimentului, Carmes Alba a încheiat un contract cu Carmes Distribution Group SRL, care îl are tot pe Cristea ca administrator. Astfel Carmes Alba a închiriat toate bunurilor mobile şi imobile deţinute de societatea aflată în faliment. Carmes Distribution Group SRL îşi are sediul în Bucureşti şi a fost înfiinţată, potrivit documentelor oficiale, în anul 2005. Până să fie ”implicată” în afacerea de la Mesentea s-a numit Inforom Media Grup SRL şi a desfăşurat activităţi ale agenţiilor de publicitate. A avut cifre de afaceri mici, de câteva sute de mii de lei anual, şi a funcţionat fără niciun angajat.

Carmes Alba SRL a avut în ultimii ani cifre de afaceri cuprinse între 8 milioane şi 12 milioane de lei, respectiv profituri de peste 100.000 de lei. Datoriile acumulate au depăşit, însă, 30 de milioane de lei. NUmărul angajaţilor a fluctuat între 45 şi 60 de persoane. Firma a intrat în faliment ca urmare a unei decizii a Tribunalului Alba, din septembrie 2016. Decizia a fost contestată la Curtea de Apel, dar instanţa a respins recursul acestuia, definitiv şi irevocabil, în 15 martie 2017. Omul de afaceri Nicolae Cristea, a fost condamnat definitiv la Curtea de Apel Alba Iulia la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru infracţiuni din domeniul fondurilor europene. Cristea a fost condamnat pentru folosirea de documente false, incomplete sau inexacte, respectiv pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată. Soluţia definitivă de la Curtea de Apel alba Iulia a fost pronunţată în 5 mai 2016. Procurorii DNA Alba Iulia au reţinut în sarcina acestuia trei infracţiuni: folosire sau de prezentare de documente false, incomplete sau inexacte care au avut ca rezultat obţinerea pe nedrept de sume de bani din bugetul general al Comunităţilor Europene, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată.

În septembrie 2015, abatorul Carmes de la Mesentea a fost vizat de percheziţii ale Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române într-o anchetă efectuată în mai multe judeţe ce a vizat persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu carne.