Aventura vieţii pentru un tânăr din Blaj: s-a rătăcit într-o pădure din Apuseni şi a fost găsit după 12 ore de salvamontişti

Norocul acestuia a fost faptul că s-a adăpostit într-o încăpere de patru metri pătraţi, pe care a găsit-o în drum, unde se afla o saltea şi trei pături, care i-au fost vitale până când au reuşit să ajungă la el salvamontiştii. Sergiu Ivan, originar din Blaj, a avut parte de experienţa vieţii lui,, după ce s-a aventurat cu placa şi a rătăcit în pădure, fără telefon, aproximativ 12 ore.

Tânărul a urcat, duminică la prânz, cu telescaunul pe pârtia Piatra Grăitoare din Munţii Apuseni, şi a coborât prin pădure, printr-o zonă necunoscută de turişti, dorind astfel să cunoască o experienţă nouă până la baza pârtiei. Văzând că nu mai apare, în jurul orei 17.00, mama lui a alertat salvamontiştii.

”La un moment am rămas debusolat şi mi-am dat seama că m-am rătăcit. Zăpada era foarte mare, iar pentru a-mi fi mai uşor mi-am abandonat placa şi am căutat să ies la liman. În drumul meu am găsit un refugiu, mai exact o încăpere de patru metri pătraţi, cu o saltea şi 3 pături, unde, mai demult, ar fi stat de pază portarul fostei mine Băiţa. Aici am ales să rămân, având unde să mă încălzesc şi să supravieţuiesc până în zorii zilei. Nu aveam telefonul pentru că mi l-am pierdut, în urmă cu o zi, pe pârtie”, a povestit Sergiu Ivan pentru ziarulunirea.ro

A fost găsit în jurul orei 2.00 noaptea când a auzit strigătele salvamontiştilor plecaţi în căutarea sa.