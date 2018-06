Care sunt cele şase uleiuri naturale care ne protejează de arsurile solare şi ne ajută să ne bronzăm sănătos

Dacă vrem să optăm pentru ingrediente naturale atunci când vrem să ne protejăm pielea de arsurile solare din timpul verii, putem apela cu încredere la uleiurile naturale, fie că vorbim de ulei de avocado, cel din seminţe de morcovi sau binecunoscutul ulei de cocos, scrie boldsky.com.

Iată ce uleiuri naturale putem folosi pentru a ne proteja efficient de razele UV:

Ulei de seminţe de morcov

Are factor de protecţie 40 şi este considerat cel mai puternic ingredient natural atunci când vine vorba despre protecţia solară. În plus, acest ulei este extrem de bogat în antioxidanţi şi are şi proprietăţi antiseptice.

Uleiul din seminţe de morcov

Este unul dintre cei mai importanţi protectori naturali ai pielii. Gradul său de protecţie solară este egal cu cel al celor mai exclusiviste produse de pe piaţă. Pentru că este foarte concentrat, o soluţie ar fi să-l amestecaţi cu un alt tip de ulei natural mult mai lichid.

Uleiul din germeni de grâu

Acest ulei conţine cantităţi mari de vitamine, precum vitamina E, vitamina K, dar şi vitamina B. În plus, creează un strat protector împotriva radiaţiilor UV, protejând pielea atunci când este expusă la soare. Uleiul din germeni de grâu este considerat al treilea cel mai bun ulei din punct de vedere al factorului de protecţie solară. Pe lângă vitamina E, uleiul din germeni de grâu îi oferă pielii şi o gamă de antioxidanţi naturali care repară celulele deteriorate de razele UV.

Uleiul din seminţe de zmeură

Uleiul esenţial obţinut din seminţe de zmeură este bogat în acizi graşi Omega-3, dar şi în acizi graşi Omega-6. Este bogat în vitamina E, care vindecă şi repară pielea, şi este un ulei foarte stabil, ceea ce înseamnă că nu este înlăturat cu uşurinţă. Acesta nu numai că oferă protecţie solară pielii, dar previne şi apariţia vergeturilor dacă este folosit cu regularitate. Uleiul de seminţe de zmeură are un factor de protecţie relativ ridicat: între 30 şi 50.

Uleiul de avocado – foarte bogat în grăsimi monosaturate, grăsimi care formează un strat protector la nivelul pielii, protejând-o de radiaţii şi prevenind arsurile solare.

Ulei de cocos

Uleiul de cocos, care are un miros plăcut şi este uşor de procurat, este cel mai important produs de îngrijire a pielii în multe culturi tropicale din întreaga lume. Oferă protecţie solară moderată.

Uleiul de migdale

Uleiul de migdale este foarte valoros, uşor de găsit şi oferă o protecţie foarte bună împotriva razelor soarelui. Potrivit studiilor, uleiul de migdale are un factor de protecţie SPF 6, la fel ca multe produse solare de pe piaţă.