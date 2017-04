Care sunt cele cinci trăsături esenţiale pe care un om trebuie să le aibă pentru a fi fericit şi sănătos

Fără îndoială, un om împlinit are anumite calităţi. Un studiu ce a vizat 8.000 de bărbaţi şi femei cu vârste de peste 50 de ani sugerează că trăsături precum optimismul şi curajul joacă un rol important în asigurarea unei vieţi sănătoase şi fericite.

Potrivit cercetătorilor, citaţi de The Independent, există cinci trăsături esenţiale care asigură o calitate mai bună a vieţii, iar tot ce ne rămâne de făcut este să le cultivăm.

Conştiinciozitatea

Într-un studiu recent, publicat în revista „Proceedings of the National Academy of Sciences“, cercetătorii au corelat conştiinciozitatea cu creşterea bunăstării şi a fericirii. Dintre cei peste 8.000 de participanţi la studiu, doar 23% au fost definiţi ca fiind conştiincioşi.

De asemenea, conştiinciozitatea este strâns legată şi de starea de bine. O analiză întinsă pe 75 de ani a peste 300 de cupluri, formate din parteneri cooptaţi pe când aveau 20 de ani, demonstrează că bărbaţii descrişi drept conştiincioşi au trăit mai mult decât cei cărora le lipsea această trăsătură.

Optimismul

Pentru a măsura nivelul de optimism, cercetătorii i-au rugat pe participanţi să dezvăluie dacă sunt de acord cu următoarele două afirmaţii: 1) Eu simt că viaţa este plină de oportunităţi şi 2) Eu simt că viitorul meu arată bine. Folosind aceste unităţi de măsură, aproximativ un sfert dintre participanţi au fost identificaţi drept optimişti.

În trecut, oamenii de ştiinţă au observat legături între optimism şi o sănătate bună, chiar şi în cazul persoanelor cu diferite statute socio-economice. O cercetare germană ce a vizat aproximativ 2.500 de persoane a concluzionat că resursele psihologice, precum convingerile personale optimiste, au afectat în mod pozitiv sănătatea participanţilor într-o mai mare măsură decât veniturile şi nivelul de educaţie.

Curajul

Sub 21% dintre persoanele implicate în studiu au fost identificate drept curajoase şi determinate, aceasta fiind cea mai rar întâlnită trăsătură dintre cele cinci prezentate.

Stabilitatea emoţională

Aproximativ 30% dintre participanţi au fost descrişi ca fiind stabili din punct de vedere emoţional sau în măsură să rămână calmi în condiţii de stres sau optimişti în faţa unei provocări.

Un alt studiu a corelat această trăsătură cu alte rezultate pozitive, cum ar fi longevitatea, mai ales în ceea ce le priveşte pe femei.

Controlul

Pentru a afla care dintre participanţi au un sentiment de control mai puternic, cercetătorii le-a cerut să exprime cât de mult sunt de acord cu următoarea afirmaţie: Acasă, simt că deţin controlul în cele mai multe cazuri. 41% dintre participanţi au fost definiţi ca având această trăsătură, ceea ce înseamnă că este cea mai comună dintre cele cinci caracteristici.

În timp ce ideea de a deţine controlul poate părea ciudată în contextul unei vieţi de succes, constatarea este susţinută şi de alte studii. Spre exemplu, în anul 2011, un studiu, în care peste 1.000 de copii evaluaţi în mod regulat de la momentul naşterii şi până la vârsta de 32 de ani, a sugerat că autocontrolul în copilărie poate prezice într-o oarecare măsură totul, de la sănătatea fizică a participanţilor şi până la veniturile obţinute ca adulţi.