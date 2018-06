Anastasia Soare: „Am început cu Naomi Campbell, care încă e clienta mea“

Iar de când fiica ei, Claudia, s-a alăturat afacerii şi a extins brandul cu o linie de make-up, Ana­stasia a devenit unul dintre cele mai puternice nume din domeniul beauty la Hollywood şi pe plan internaţional. Ne-am întâlnit cu ea a doua zi după ce ieşise la o cină cu Sharon Stone. De multă vreme, cele mai fidele cliente celebre i-au devenit prietene, iar Anastasia chiar se simte acum ca acasă la Hollywood. Nu întotdeauna a fost aşa, însă. Ne-a povestit totul despre viaţa ei la o cafea în biro­ul său din Beverly Hills.

Îţi mai aminteşti când ai pus prima dată piciorul la Hollywood? Care este prima imagine care îţi vine acum în minte?

Anastasia Îmi aduc perfect aminte că am aterizat la Los Angeles pe 29 iulie, la ora prânzului. M-a şocat că era foarte cald. Cerul era extraordinar de luminos. Şi pal­mierii m-au uimit. Erau foarte înalţi. Nu mai văzusem niciodată palmieri, pentru că nu ieşisem niciodată din România.

Te-a intimidat oraşul?

Nu ştiu dacă pot spune că m-a intimidat. Era ceva foar­te nou. Să-ţi spun drept, nu prea mi-a plăcut Los Ange­les la început. Nu mi-a plăcut deloc. Cel puţin primele şase luni de zile nu au fost atât de fericite. Am plecat din România din cauza regimului comunist. Soţul meu, care era căpitan de navă, nu se mai putea întoarce, pentru că lăsase nava în Italia şi ceruse azil politic. Iar, la patru luni după ce am ajuns în Los Angeles, a izbucnit revoluţia în România şi a fost destul de haotic. Ne era frică să ne în­toarcem. Atunci am propus să mai stăm o perioadă până când se vor linişti lucrurile în România. Apoi ne gândeam să ne întoarcem (n.r. ulterior, ea şi soţul ei au divorţat, dificila perioadă de adaptare în America spunându-şi, din păcate, cuvântul).

