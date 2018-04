Digital Divas, cea mai mare comunitate online de modă şi frumuseţe, şi-a desemnat câştigătoarele anului 2018

Evenimentul a reunit peste 500 de participanţi, printre care personalităţi ca Antonia, Anca Serea, Adrian Sînă, Dana Rogoz, Maurice Munteanu, Vali Bărbulescu, Andreea Esca, Cristina Rus, Alina Ceuşan şi alte nume sonore din industria fashion & beauty, care au celebrat frumuseţea alături de cele mai faimoase bloggeriţe ale momentului. La Gală, Antonia a purtat un look 100% ales de fani, care au votat stilul de coafură preferat pe platforma online AVON.

Invitata specială a evenimentului a fost Rodica Paléologue, cunoscuta româncă devenită fotomodel internaţional, care a cucerit lumea modei pariziene la 60 de ani şi care defilează şi pozează pentru cele mai celebre branduri din lume.

Cu o poveste fascinantă şi de un rafinament deosebit, cunoscătoare a nouă limbi străine şi cu o carieră la Biblioteca Naţională a Franţei, manechinul senior Rodica Paléologue a vorbit în cadrul evenimentului în faţa a sute de femei, la invitaţia AVON, despre stil, autenticitate şi frumuseţe fără vârstă.

În cadrul sesiunilor de dezbatere care au precedat Gala de premiere, cele mai mari nume din sfera frumuseţii şi specialişti ai mediului online au discutat despre influencerii români, succesul internaţional, despre lecţiile colaborărilor dintre influenceri şi branduri şi despre importanţa autenticităţii în stilul personal.

Cu această ocazie, compania de cercetare a pieţei iSense Solutions a prezentat în exclusivitate un studiu realizat special pentru evenimentul Digital Divas by AVON 2018[1], potrivit căruia:

Femeile care accesează cel mai adesea reţelele sociale au între 18 – 23 de ani, cel mai utilizat canal fiind Facebook, accesat de 96% dintre acestea de mai multe ori pe zi, urmat de Youtube, Instagram, Blog şi Pinterest.

4 din 10 femei au cea mai mare încredere în influenţatorii online care au expertiză într-un anumit domeniu, cum ar fi beauty, fashion sau altele.

Femeile între 18-23 ani sunt cele care are mai mare încredere în influenţatorii online, iar în topul acestora sunt vloggerii (31%).

În ce priveşte urmărirea unor influenţatori online, femeile cu vârste între 55-65 ani preferă Facebook (8 din 10 femei), iar cele între 24 – 38 de ani intră mai des pe Youtube pentru asta (6 din 10 femei).

3 din 10 femei urmăresc un influenţator online din aceste motive: dacă le învaţă lucruri noi, dacă le inspiră sau dacă le face să râdă.

În fiecare an, Gala Digital Divas by AVON, cea mai mare competiţie ce premiază influencerii de beauty & fashion din România, recunoaşte şi premiază munca şi eforturile pe care aceştia le depun zi de zi.

Peste 255.000 de voturi au fost înregistrate în procesul de selecţie a câştigătorilor Digital Divas by AVON – singura competiţie în care şi publicul larg votează, alături de un juriu format din peste 40 de specialişti în domeniul modei, frumuseţii şi al comunicării online.

Iată lista câştigătorilor Premiilor Digital Divas by Avon 2018:



YOUNG DIVA IN FASHION BLOGGING

1. Aicha Nicole - www.aichanicole.com

2. Ana Drobot - www.styleandgrace.ro

3. Ana Maria Gagea şi Benu Claudia Patricia - www.merakigirls.ro

YOUNG DIVA IN BEAUTY BLOGGING

1. Sandra Georgescu - www.sandragmakeup.com

2. Raluca Drugan - www.makeithappen.ro

3. Ioana Visanescu - www.ioanavisanescu.com

MOST ACTIVE FASHION BLOGGER

1. Andreea Codrea - www.xcentrica.ro

2. Madalina Merca - www.indiechase.com

3. Gabriela Atanasov - www.sweetpaprika.ro

MOST ACTIVE BEAUTY BLOGGER

1. Diana Rogojan - www.dyrogue.com

2. Denisa Sima M - www.denisasimam.ro

3. Denisa Luntraru - www.fashioninmyeyes.com

BEST NEWCOMER ON YOUTUBE IN FASHION & BEAUTY

1. Sînziana Iacob

2. Ilinca Munteanu

3. Flavia Florea

BEST YOUTUBE CHANNEL IN FASHION & BEAUTY

1. Alina Ceuşan

2. Ioana Grama

3. Andreea Balaban

BEST FASHION INSTAGRAM ACCOUNT

1. Alina Ceuşan - @alinaceusan

2. Ioana Grama - @ioanagrama

3. Carmen Grebenişan - @grebenisancarmen

BEST BEAUTY INSTAGRAM ACCOUNT

1. Sânziana Negru - @sanziananegru

2. Andreea Balaban - @andreea.balaban

3. Sînziana Iacob - @sinzianasooper

BEST WOMEN WEBSITES

1. A-List Magazine - www.alistmagazine.ro

2. Elle România - www.elle.ro

3. Harper’s BAZAAR România - www.harpersbazaar.ro

AVON AWARD FOR SOCIAL CAUSES

Corina Băcanu

BEST BRAND ENDORSER

Sânziana Negru

BEST FASHION BLOGGER

1. Alina Ceuşan - www.alinaceusan.com

2. Diana Enciu & Alina Tanasă -w ww.fabulousmuses.net

3. Dana Rogoz - www.danarogoz.ro

BEST BEAUTY BLOGGER

1. Andreea Balaban - www.andreeabalaban.ro

2. Sânziana Negru - www.sanziananegru.com

3. Sînziana Iacob - www.sinzianaiacob.ro

PEOPLE’S CHOICE AWARD

Andreea Balaban

THE DIGITAL DIVA OF THE YEAR

Alina Ceuşan

Digital Divas 2018 este un eveniment organizat de Avon şi Evensys, în parteneriat cu Haagen-Dazs, McCafe, After Eight, Samsung şi Rowenta.