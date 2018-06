Test Drive BMW X2 20d xDrive / Altfel şi nu prea...

BMW X2 este o maşină altfel, o vezi altfel, nu este nevoie să citeşti vreun comunicat de presă pentru a identifica o altă atitudine decât... să zicem... la un X1. Dar perechea BMW X1 – BMW X2 este într-un fel o mică lecţie de viaţă. La bază avem aceeaşi maşină, aceeaşi platformă care este şi bază pentru noul Mini Countryman.

Cu alte cuvinte, piramida nevoilor, la bază este identică pentru generaţii care cred că nu au nimic în comun. Doar acolo sus, mic detalii fac diferenţa între ”familie” şi ”tradiţional” şi ”design cool x”. Acestea fiind spuse, aduce ceva în plus, ceva în minus acest BMW cu sigla montată pe montantul spate?

Apropo de sigla de pe montant, personal o găsesc o mică blasfemie. În trecut, modele legendare au purtat sigla pe montantul C, aici vorbim despre BMW 3200 CS, BMW 2000 CS, BMW 3.0 CSL ... singurul element de design care asigură o punte în timp cu acele modele şi care justifică apariţia logo-ului pe stâlp fiind curba Hofmeister din montant. Subiectiv... găsesc acest detaliu un minus al modelului, privit în oglindă peste timp... dar este doar un punct de vedere subiectiv.

Îl percepi mult mai compact decât pe X1, este o maşină care static îţi induce mai multă dinamică. Modelul este mai scurt şi mai scund cu peste şapte centimetri faţă de BMW X1 - şi totuşi are acelaşi ampatament. Dispunând de console scurte, are şi o linie a acoperişului în stil coupé şi o grafică subţire a geamurilor.





Un interior cu o planşă de bord similară celei din X1. O poziţie înaltă la volan, una asumată de constructor. Diferenţa dintre X1 şi X2 vine din grimase, gesturi... adică din texturile şi cromatica aleasă pentru interior. O temă care va fi evident apreciată de generaţiile mai tinere. Deşi vorbim despre un model mai compact, faptul că avem acelaşi ampatament este garanţia unui spaţiu interior identic cu cel din X1. O maşină surprinzător de spaţioasă, dacă o raportezi la proporţiile exterioare. La aproape 1.90 metri înălţime, am avut loc suficient la picioare în spatele scaunului şoferului, scaunul fiind reglat pentru mine. Singura observaţie la care ţin... unele din cele mai bune scaune întâlnite în ultima vreme într-un BMW.

În rest, o mare bilă albă pentru calitatea interiorului, pentru faptul că orice interior BMW în care urci îţi este familiar, având totuşi personalitatea lui. Iar tehnologia din spate funcţionează impecabil, fie că este vorba de conectivitate sau sisteme active de asistenţă.

BMW X2, este construit pe platforma UKL2, prin urmare vorbim despre un model care în versiunea de bază poate fi comandat cu tracţiune faţă. Şi versiune atestată, chiar dacă dispune de tracţiune integrală, tot ca o tracţiune faţă se simte. Este un minus? Dacă ar fi fost o tracţiune mediocră, probabil că ar fi fost un minus, dar BMW, un constructor care a făcut un cult din propulsie, a demonstrat că poate realiza şi o tracţiune care să ofere plăcerea de a conduce. BMW a creat un limbaj prin care maşina comunică cu cel de la volan, iar acel limbaj îl regăseşti şi la volanul acestui X2.

O direcţie precisă, un ansamblu motor-cutie de viteze aproape de perfecţiune, sau cel puţin prin ceea ce oferă este cel mai bun din segment, suspensie calibrată pentru un stil mai dinamic, frâne de încredere cu o dozare intuitivă în pedală. Nu insist prea mult pe partea tehnică pentru că nu vreau să laud maşina. Am evadat puţin şi în off-road. Deşi nu pare un model care şi-ar dori să ajungă pe acolo, garda la sol de 182 mm şi consolele scurte îi asigură un grad bun de accesibilitate.





Un traseu mixt de aproximativ 350 km care a inclus oraş, extra-urban, autostradă şi 25 km off-road s-a soldat cu un consum mediu de 7,7 litri. Ritmul fiind destul de susţinut în marea majoritate a timpului. Pentru un propulsor diesel de 2 litri cuplat la o transmisie automată cu 8 trepte şi tracţiune integrală... o valoare bună, cu menţiunea că se poate obţine lejer o valoare de sub 7 litri. Propulsorul are suficiente resurse pentru a oferi reprize mai mult decât decente până la viteze de 120-130 km/h. De la acest X2 nu ştiu dacă ne-am fi dorit o antifonare mai bună. Feedback-ul audio de la trenul de rulare, aerodinamic... este parcă puţin mai prezent... dar în acelaşi timp parcă te ţine mai implicat, mai activ în procesul de conducere. Am stat mult să mă gândesc dacă să bifez acest detaliu ca minus, nu voi face acest lucru pentru că nu este deranjant plusul audio la bord.

Un model care m-a surprins plăcut, în condiţiile în care m-am dus cu o sprânceană uşor zburlită spre el, ţinând cont de acel logo prezent pe stâlpul C. Da, este un BMW căruia îi poţi vedea logo-ul indiferent de unde îl priveşti...

Foto – Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – BMW X2 20d xDrive Sport

Motor – turbo, L4, 1.995 cmc, 190 CP @ 4.000 rpm, 400 Nm@1.750 rpm. / Transmisie – cutie automată, 8 trepte, tracţiune integrală permanentă / Performanţe – 221 km/h v.max, 0-100 km/h în 7,7 secunde / Portbagaj – 470 litri / Rezervor – 51 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.369/ 1.824/ 1.526, ampatament – 2.670 / Consum mediu declarat – 4,7 litri/ 100 km / Consum în test – 7,7 litri/ 100 km / Preţ de bază – 39.270 euro