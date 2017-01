Problemele lui Trump înainte de instalarea la Casa Albă INFOGRAFIE

Donald Trump, cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii, va fi investit în funcţie, vineri, evenimentul fiind marcat printr-o serie de manifestari, baluri şi spectacole, dar şi de proteste. Activişti pentru drepturi civice au lansat sâmbătă, la Washington, o săptămână de proteste, înaintea învestirii lui Donald Trump, printr-un marş şi promit să continue să lupte pentru egalitate şi dreptate în timpul viitoarei administraţii, relatează Reuters. Aproximativ 2.000 de protestatari, majoritatea afroamericani, au participat la marş.

Jurnaliştii Foxnews.com au intrat în posesia unei înregistrări audio a unei organizaţii pe nume #DisruptJ20, care plănuieşte boicotarea ceremoniei de depunere a jurământului noului preşedinte american . Planul începe cu o acţiune descrisă drept o „petrecere dansantă” în faţa casei lui Mike Pence, vicepreşedintele ales al SUA, pe 18 ianuarie, cu doar câteva zile înainte ca acesta să se mute în reşedinţa oficială.

Pe 19 ianuarie este vizat grupul pro-Trump “DeploraBall”, văzut drept „o organizaţie alt right („alternative right” – dreapta de alternativă-n.r.) neo-nazistă…un partid afiliat lui Trump”, care organizează o petrecere. “O să le distrugem petrecerea”, spune o femeie în înregistrarea audio. De asemenea, în dimineaţa inaugurării, membrii organizaţiei respective plănuiesc să blocheze punctele de intrare, străzile şi să şicaneze transportul în comun.

“Vom realiza blocaje”, mai spune femeia în înregistrarea audio. “Vom bloca punctele de control din zonele de securitate dar şi drumurile şi alte modalităţi de transport din oraş”.

Un alt proteste va fi organizat de gruparea ANSWER, for Act Now to Stop War & End Racism. Pagina de Facebook a organizaţiei respective anunţă un „Protest la Inaugurare: Ridică-te împotriva lui Trump, a războiului, a rasismului şi a inagalităţii” duminică, de aproape 7000 de persoane.

Nu în ultimul rând, o grupare pro-Clinton, intitulată “RoaRR 4 Hillary” plănuieşte un protest format dintr-un milion de femei, pe 21 ianuarie.





Cântăreaţa americană Madonna a anunţat joi că va participa la un marş al femeilor din Statelor Unite, care vor protesta la Washington pe 21 ianuarie, la o zi după învestirea lui Donald Trump în funcţia de preşedinte. Marşul Femeilor din Washington va coincide cu prima zi în care Donald Trump va fi în mod oficial preşedinte al Statelor Unite. Actriţa America Ferrera, protagonista serialului ”Ugly Betty”, care a sprijinit-o pe democrata Hillary Clinton, va contribui la organizarea acestui marş de protest. Printre alte vedete care vor participa la aveniment se numără actriţele Amy Schumer, Scarlett Johansson, Frances McDormand. Cântăreţele Katy Perry, Cher şi Zendaya vor participa, de asemenea, la eveniment. Printre alte vedete care au confirmat că vor participa la marşul din Washington se află trei dintre protagonistele serialului ”Orange Is The New Black” - Uzo Aduba, Lea DeLaria şi Diane Guerrero. CNN a publicat o listă cu 18 congresmani democraţi care au anunţat că boicotează învestirea lui Trump, invocând dezvăluiri cu privire la amestecul Rusiei în alegerile din 2016 şi atacul viitorului şef al statului împotriva reprezentantului John Lewis, un simbol al mişcării pentru drepturi civile. Proteste şi la New York Actorul Mark Ruffalo, cineastul Michael Moore, primarul newyorkez Bill de Blasio şi alte vedete intenţionează să organizeze un marş anti-Trump la New York, înainte de ceremonia de învestire a politicianului republican în funcţia de preşedinte al Statelor Unite, informează The Hollywood Reporter. Organizatorii acestui eveniment au declarat, sâmbătă, că se aşteaptă ca la acel marş să participe câteva mii de newyorkezi. Marşul de protest beneficiază de susţinerea mai multor organizaţii, inclusiv Greenpeace şi mişcarea activistă MoveOn. Protestul se doreşte un punct de pornire în coalizarea unei opoziţii faţă de politicile promovate de Donald Trump şi de sprijinire a oraşelor americane care vor dori să îşi implementeze propriile politici în domenii precum imigraţie, încălzirea globală, asigurări medicale, drepturile angajaţilor şi alte chestiuni. ”Transmitem un mesaj către Washington, prin care anunţăm că vom lupta, la fiecare pas, împotriva discriminării şi a altor politici dăunătoare, azi, mâine şi în fiecare zi”, a declarat actorul Mark Ruffalo. Starul american a mai spus că participanţii la acel marş ”vor merge împreună, pentru a fi unul lângă celălalt, aşa cum o vor face în fiecare zi, pentru a proteja valorile în care cred”. Protestul doreşte să evidenţieze, de asemenea, măsurile pe care fiecare oraş american le poate lua pe plan local, precum iniţiativele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Protestatarii vor demonstra în faţa unei clădiri emblematice newyorkeze deţinută de Donald Trump - Trump International Hotel and Tower. Acea clădire se află la o distanţă de aproximativ o jumătate de kilometru faţă de Trump Tower, reşedinţa preşedintelui-ales al Statelor Unite. Motocicliştii fac zid pentru a-l apăra pe Trump Fondatorul clubului Motocicliştii pentru Trump, Chris Cox, a promis în numele membrilor că va construi un "zid viu" pentru a proteja civilii care vor merge la ceremoniile de inastalare a preşedintelui ales Donald Trump. "Democratii doresc să submineze inaugurarea Trump". Chris Cox a anunţat că mii de motociclisti sunt gata să participe la ceremoniile de investitură a lui Donald Trump ce vor avea loc la Washington, pe 20 ianuarie. Acţiunea de motocicliştilor urmăreşte prevenirea oricăror incidente în timpul ceremoniei, informează Fox News. citându-l pe Cox. El a subliniat că motocicliştii vor „sta unul lângă altul şi va împiedica pe oricine ar căuta să rupă cordonul de poliţie.„Scopul nostru este acela de a asigura un transfer paşnic al puterii către noua Administraţie a spus liderul motocicliştilor. Conform lui Cox, motocicliştii din clubul Trump are sute de mii de membri în Statele Unite, inclusiv în statele din Texas, Florida, Pennsylvania, Ohio şi New York.

40 de scenarii ale Secret Service

Agenţii Secret Service s-au pregătit pentru 40 de incidente care s-ar putea produce în timpul festivităţilor - de la un atac armat până la accidente banale, potrivit postului american de televiziune Fox News.

„Cum vom reacţiona dacă preşedintele sau prima-doamnă îşi scrântesc o gleznă în timp ce merg, dacă se produce vreo agresiune sau un atac cu mortiere? Fiecare scenariu impune altă reacţie”, spune Joseph Clancy, directorul Secret Service.

Festivităţile din ziua învestirii presupun, pentru Secret Service, o desfăşurare de forţe similară celei de la vizita Papei Francisc din 2015 sau de la convenţiile democraţilor şi republicanilor din vara anului trecut.

„Nu există ameninţare specifică sau credibilă în acest moment. La ultima ceremonie de învestire nu eram la fel de îngrijoraţi de drone sau vehicule fără pilot”, explică directorul Secret Service.

De aceea, în timpul unei simulări, o dronă pulverizează o substanţă chimică asupra mulţimii. „Încercăm să anticipăm asemenea evenimente. Facem exerciţii pentru ca toată lumea să ştie ce are de făcut”, spune Clancy.

Ancheta Senatului

Liderii comisiei pentru informaţii a Senatului SUA au anunţat că acest for va ancheta presupusa imixtiune a Rusiei în alegerea preşedintelui american, prin atacuri informatice, informează Reuters. Comisia intenţionează să audieze oficialităţi de rang înalt, atât din administraţia preşedintelui în exerciţiu, Barack Obama, cât şi a celui ales, Donald Trump.

În acest scop, este posibil să fie emise citaţii. Anunţul a fost făcut de preşedintele comisiei, senatorul republican Richard Burr, alături de colegul său democrat, Mark Werner.