Intenţia preşedintelui Trump de a recunoaşte Ierusalimul drept capitală a Israelului provoacă agitaţie în lumea arabă

Oficialii americani au anunţat că este probabil ca preşedintele Trump să anunţe, în zilele următoare, că Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitală a Israelului, într-o acţiune care, consideră criticii, va inflama suplimentar situaţia din regiune. Statutul oraşului este foarte controversat, având în vedere că atât israelienii, cât şi palestinienii pretind că Israelul este capitala lor. Trump a făcut o promisiune electorală de a muta ambasada americană de la Tel Aviv la Ierusalim.

Ahmed Abul Gheit, secretarul general al Ligii Arabe, a declarat că o recunoaştere a Ierusalimului drept capitală a Israelului de către administraţia preşedintelui american Donald Trump va încuraja fanatismul şi violenţa, fără să servească procesului de pace între israelieni şi palestinieni.

"Este regretabil că unii insistă asupra aplicării acestui demers fără să vadă pericolele pe care el îl reprezintă pentru stabilitatea Orientului Mijlociu şi a întregii lumi", a declarat Ahmed Abul Gheit jurnaliştilor la Cairo.

Abul Gheit a precizat că Liga Arabă urmăreşte îndeaproape acest dosar şi este în contact cu autorităţile palestiniene şi ţările arabe pentru a coordona reacţia arabă dacă preşedintele Trump ordonă mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim.

"Nimic nu justifică această decizie. Ea nu va servi pacea şi stabilitatea, ci dimpotrivă va alimenta fanatismul şi violenţa", a afirmat Abul Gheit.

De această mutare "va beneficia o singură parte, guvernul israelian, care este împotriva păcii", a adăugat el.

Iordania, care deţine preşedintele în exerciţiu a Ligii Arabe, a început deja ofensiva diplomatică în acest sens. The Times of Israel notează că liderul palestinian, Mahmoud Abbas, a făcut apel la un atac diplomatic fulger pentru împiedicarea mutării ambasadei SUA la Ierusalim, iar The New Arab vorbeşte despre apelurile grupării Hamas la o nouă „intifadă” împotriva acţiunii SUA.

Palestinienii îşi doresc Estul Ierusalimului drept capitală pentru viitorul lor stat, iar comunitatea internaţională nu recunoaşte pretenţia Israelului asupra întregului oraş, ce găzduieşte locuri sfinte atât pentru evrei, cât şi pentru musulmani şi creştini, explică U.S. News&World Report, notând şi că un anunţ de recunoaştere a Ierusalimului drept capitală a Israelului s-ar abate de la linia preşedinţilor americani precedenţi care au insistat că statutul Ierusalimului ar trebui decis prin negocieri.

Teoretic, potrivit Departamentului de Stat al SUA, preşedintele urmează să decidă până luni dacă reînnoieşte — aşa cum au făcut, la fiecare şase luni, toţi predecesorii săi şi chiar el însuşi o primă oară în luna iunie — o clauză derogatorie legii care impune, din 1995, instalarea ambasadei SUA la Ierusalim. Or dacă îşi dă aprobarea pentru acest transfer, aşa cum a promis în timpul campaniei sale electorale.

Israelul consideră Ierusalimul drept capitala sa "eternă şi reunificată", dar palestinienii susţin că Ierusalimul de Est trebuie să fie capitala statului la care aspiră ei.

Comunitatea internaţională nu a recunoscut niciodată Ierusalimul drept capitală a Israelului şi nici anexarea părţii sale estice de către Israel în 1967.