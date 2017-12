Povestea câştigătoarei Vocea României: la doar 13 ani, Ana Munteanu a câştigat „Moldova are talent“ cu un hit de-al Patriciei Kaas VIDEO

Smiley a reuşit, după trei ediţii, să rupă şirul de victorii ale lui Tudor Chirilă. Eleva sa, Ana Munteanu, a câştigat „Vocea României“ datorită voturilor telespectatorilor, pe care i-a cucerit cu cele trei interpretări din finală.

Pentru ultimul act, Ana Munteanu a ales o arie din opera „La Boheme“, a lui Giacomo Puccini, a interpretat în duet cu Marcel Pavel „The Prayer“, iar alături de Smiley a cântat single-ul „De unde vii la ora asta?“.

Cu ochii în lacrimi, Ana Munteanu a declarat: „Sunt foarte emoţionată şi sunt extrem de fericită. Nu mă aşteptam! Plâng de fericire, pentru că simt că l-am făcut mândru pe Smiley, care e un antrenor minunat. Vă mulţumesc pentru că m-aţi votat şi pentru că aţi avut încredere în mine. Sper să vă răsplătesc de acum încolo.“ Şi aşa a făcut, pentru că la scurt timp după finala „Vocea României“, Ana a lansat prima piesă din carieră, „Măşti“.

Fericit că eleva sa este câştigătoarea „Vocea României“, Smiley a declarat: „Le mulţumesc tuturor oamenilor care au avut încredere în vocea Anei. Noi ne vom da tot interesul să aibă o carieră frumoasă, să vă bucure în continuare şi vom vedea anul viitor ce s-a mai întâmplat între timp. Ana este magică şi sunt convins că a reuşit să vă emoţioneze. Şi eu am simţit acelaşi lucru. Mă bucur mult că oamenii au simţit la fel cum am simţit şi noi. Chiar merită copilul ăsta super talentat. Îmi doresc doar ca cei care au votat-o să o asculte şi să o susţină în continuare.“

Ana Munteanu, originară din oraşul Hînceşti (Moldova), a făcut canto cinci ani la Şcoala Populară de Arte din Chişinău, iar în prezent este elevă a Liceului de Muzică „Ciprian Porumbescu“ din Chişinău şi studiază xilofonul, tobele şi pianul. Talentul l-a moştenit de la părinţi, care nu au performat însă niciodată în acest domeniu.

Pe lângă titlul de „Vocea României“, Ana a primit şi 100.000 de euro. Într-un interviu acordată ziarului „Adevărul“, câştigătoarea a mărturisit că va investi banii în cariera şi studiile ei muzicale, dar şi ale fraţilor săi. De asemenea, tânăra îşi doreşte foarte mult să-şi ajute familia să se mute la Bucureşti.

„Vreau să devin o profesionistă în acest domeniu, un artist“, a punctat Ana.

Tânăra a participat la numeroase concursuri şi festivaluri de muzică, inclusiv în ediţia din primăvara acestui an a show-ului „Românii au talent“. O altă mare reuşită însă este victoria din 2014 de la „Moldova are talent“.

La doar 13 ani, Ana a interpretat în finala show-ului de peste Prut hitul Patriciei Kaas, „Mon mec à moi“, şi astfel a câştigat marele premiu în valoare de 500.000 de lei moldoveneşti (aproximativ 112.000 lei româneşti). Tânăra este o mare admiratoare a regretatului interpret rus Vladimir Vysotsky, iar melodiile acestuia au ajutat-o să ajungă în finala „Moldova are talent“. „Mulţumesc lui Vysotsky, care e dragostea mea cea mare. Nici nu mi-a trecut prin gând că voi învinge“, declara Ana la momentul respectiv.

Întrebată care consideră că este atuul ei şi de ce au votat-o românii în număr mare, câştigătoarea „Vocea României“ a declarat: „Cred că românii m-au votat de fiecare dată pentru că le-a plăcut felul în care am cântat, trăit şi transmis mesajul fiecărui cântec. Orice piesă e o istorie aparte, de aceea eu încerc să mă transpun în mesajul fiecăreia, pentru că doar aşa poţi ajunge la inima ascultătorului.“

Despre experienţa „Vocea României“, Ana Munteanu a povestit: „Aici am cunoscut oameni extraordinari, oameni mari care fac lucruri mari. Am înţeles câtă muncă, timp şi efort presupune un asemenea proiect. Am învăţat să mă bucur pentru fiecare dintre colegii mei şi să învăţ câte ceva de la fiecare. De când sunt la «Vocea României» chiar si viaţa mea virtuală s-a schimbat foarte mult. Mi-am facut mulţi prieteni pe reţelele de socializare, cărora le mulţumesc foarte mult pentru susţinere şi îmi pare rău că nu am timp să le răspund de fiecare dată.“

De asemenea, Ana a legat o relaţie specială şi cu Smiley, care i-a predat şi câteva lecţii importante: „Am devenit şi prieteni foarte buni. El m-a învăţat să am încredere în ceea ce fac, indiferent de ceea ce gândesc cei din jurul meu. Tot el m-a învăţat şi că trebuie să fac totul cu multă pasiune şi dăruire! M-a făcut să înţeleg că munca pe care o depun zi de zi cu siguranţă va fi răsplătită.“

Iatâ parcursul în show al câştigătoarei „Vocea României“: