O celebră actriţă şi cântăreaţă îşi mută domiciliul din Paris în ringul de dans de la Pro TV FOTO

Actriţa şi cântăreaţa Rona Hartner (43 de ani) îşi mută domiciliul din Paris pe ringul de dans de la Pro TV. Artista este pregătită să le arate românilor că dragostea ei pentru dans are rădăcini vechi şi că pune foarte multă pasiune în fiecare stil, reuşind să se transpună complet atunci când este alături de partenerul ei de dans.

„Pentru mine, dansul are o foarte mare importanţă. În familia mea, în ultimele trei generaţii, toate cuplurile s-au format dansând. Eu am rămas la Paris deoarece am văzut un dansator de tango argentinian dansând şi din momentul acela am vrut să învăţ tango argentinian, am făcut nouă ani acest stil de dans. Apoi, am luat cursuri de hip-hop, step, salsa şi un pic de cha-cha, samba, dar am avut întotdeauna această pasiune pentru dans“, a povestit Rona Hartner.

Rona Hartner FOTO David Muntean

Întotdeauna şi-a dorit să participe la un astfel de show şi să le arate tuturor dragostea ei pentru dans: „De mai mulţi ani voiam să particip la un show de dans şi nu am putut, aşa că acum sunt foarte motivată să rezist cât mai mult, să mă autodepăşesc, să dau tot ce e mai bun din mine şi sper să pot. În mintea mea, eu am 20 de ani, aşa că, dacă acest concurs este făcut pentru oameni de 20 de ani, sunt foarte motivată să particip. Şi vreau să fiu într-o formă fizică aşa cum ştiu eu că trebuie.“

Rona Hartner este actriţă, cantautoare, cântăreaţă, compozitoare şi textieră. A studiat muzica şi teatrul la Bucureşti, iar în 1996 regizorul francez Tony Gatlif i-a acordat rolul principal în filmul „Gadjo Dilo“, rol pentru care a primit Leopardul de aur la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno. Rona a jucat în mai multe producţii, printre care „Asfalt-Tango“, „Nekro“ şi „Dublu extaz“, dar s-a făcut remarcată şi în domeniul muzical, a lansat mai multe discuri, pentru unul dintre acestea, „Balkanik Gospel“, lucrând 11 ani, totul pentru a găsi sound-ul perfect. Rona a plecat din România şi a cucerit şi Franţa cu talentul ei incredibil, fiind una dintre cele mai puternice personalităţi feminine din lumea muzicii de pe scena franceză.