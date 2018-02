Un actor important din seriile „The Originals“ şi „Broadwalk Empire“ vine în România, la Comic Con 2018 FOTO

Evenimentul devenit deja un punct de referinţă în circuitul convenţiilor europene dedicate pasionaţilor de filme, seriale, jocuri video, boardgames, cosplay şi multe altele va avea loc la Romexpo (pavilioanele B1 şi C1) în perioada 18-20 mai 2018.

Cel de-al doilea invitat de anul acesta, Chase Coleman, s-a remarcat în special datorită producţiei HBO premiate cu Globul de Aur şi Emmy, „Broadwalk Empire“, unde l-a potretizat pe Billy Winslow, partener de fărădelegi al lui Al Capone, Jimmy Darmody şi Eric Sebso.

În 2014, avea să fie distribuit în serialul fenomen „The Originals“, spin off-ul „The Vampire Diaries“, în rolul lui Oliver, un vârcolac fără scrupule, adept al riscurilor extreme, însă loial haitei sale.

Totodată, Chase Coleman a avut apariţii episodice în seriale de succes precum „The Good Wife“, „Gossip Girl“, „Law & Order: Criminal Intent şi Kings“.

Chase Coleman FOTO East European Comic Con

Actorul american este cunoscut şi drept un foarte bun vocalist, în perioada liceului el făcând parte dintr-o trupă locală de rock. În cadrul convenţiilor la care a participat ca invitat, acesta nu s-a sfiit să-şi etaleze stofa de rockstar, interpretând diverse refrene de top, în mod spontan, la insistenţele fanilor.

Alături de Chase Coleman, la cea de-a cincea ediţie East European Comic Con este invitat şi actorul Jim Beaver cunoscut pentru rolurile emblematice din „Supernatural“, „Deadwood“, „Justified“ sau „Harper’s Island“.

În 2017, peste 45.000 de fani s-au putut bucura de prezenţa actorilor Nathaniel Buzolic („The Vampire Diaries“, „The Originals“), Tom Wlaschiha („Game of Thrones“), Ellie Kendrick („Game of Thrones“, Misfits), Christopher Judge („Stargate SG-1, God of War“), Jefferson Hall („Vikings“), Craig Parker („Spartacus“, „Lord of the Rings“), au putut lua parte la concursul de cosplay, au putut testa cele mai tari jocuri video pe echimpamente de ultimă generaţie şi au plecat acasă cu obiectele de pop culture preferate din zona de târg.

Ca în fiecare an, se preconizează o ediţie East European Comic Con plină de noi surprize în materie de actori, expozanţi, activităţi, jocuri video şi nu numai. Abonamentele valabile toate cele 3 zile se pot achiziţiona online pe site-ul www.comic-con.ro/tickets, iar biletele în format fizic pot fi găsite în magazinele din reţeaua Eventim.